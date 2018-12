Emma Stone bo punkovska Cruella de Vil

Glenn Close je bila Cruella leta 1996.

700

milijonov je prinesel film Zlohotnica z Joliejevo.

Emma trenutno promovira zgodovinsko dramo Najljubša.

Pri Disneyju so že pred tremi leti razkrili, da razmišljajo, da bi posneli film o eni najbolj znamenitih zlodejk iz njihovega nabora – Cruelli de Vil. To je tista hudobnica iz risanke in filmskih serij o 101 dalmatincu, ki si želi iz kužkov izdelati krzneni plašč. Po večletnem molku je že kazalo, da so projekt opustili, nedavno pa je odjeknila novica, da so glavno vlogo ponudili odlični. Film nam bo razkril, od kod izhaja Cruella De Vil, postavljen bo v zgodnja osemdeseta leta, vse skupaj pa naj bi bilo prežeto s punk estetiko.Poznavalci so prepričani, da poskušajo pri Disneyju ponoviti izjemen uspeh, ki so ga dosegli s podobno potezo, ko so za glavno junakinjo filma Zlohotnica (Maleficent) izbrali hudobnico iz Trnuljčice. V tem filmu je nastopilain prinesla slabih 700 milijonov evrov dobička.Cruella de Vil je lik, ki ga je razvila britanska pisateljica otroške in mladinske literaturev svojem romanu Sto in en dalmatinec iz leta 1956. Walt Disney Pictures je po tej knjigi leta 1961 naredil risanko z originalnim naslovom 101 dalmatians.Pozneje se je lik Cruelle pojavil na velikih platnih tudi v filmski obliki, prvič jo je leta 1996 odigrala fenomenalnapod režisersko taktirko. Glenn jo je igrala kot vreščečo, z modo obsedeno žensko, ki stavi na videz. Tokrat naj bi si pri Disneyju želeli, da bi film režiral, ki se je podpisal pod svetovno uspešnico Jaz, Tonya (I, Tonya), v kateri blestitainA še preden bo Emma postala zlobnica, ima veliko dela s promocijo svojega aktualnega filma Najljubša (The Favourite), gre za zgodovinsko dramo, v kateri ji delata družbo ​in. Film naj bi bil med kandidati za oskarja.