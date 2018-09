Ellen v kopalkah visela nad zakonsko posteljo

Slika je bila sprva nad posteljo. FOTO: Instagram

Olivia se bo poročila, ko bo povsod uzakonjena konoplja.

Zaročenca imata dva otroka. FOTO: Instagram

Pred več kot šestimi leti je priljubljena televizijska voditeljicapodarila uokvirjeno sliko same sebe − gre za fotomontažo njene glave na telo modela v rumenih kopalkah. Minuli torek je v priljubljeni televizijski oddaji gostovala Jasonova zaročenka, prav tako igralka,in razkrila, da ima njena slika še vedno častno mesto v njihovi družini. »To je najpomembnejša umetnina, kar jih je bilo kdaj narejenih,« je 34-letna lepotica rekla Ellen. Nato je v šali pristavila, da sta njuna otroka prepričana, da je Ellen njuna prava mama.Prvotno je bila slika obešena nad njuno zakonsko posteljo, nato pa sta jo prestavila na neki drug, a enako pomemben kraj. »Visi pred sobicama otrok. To je prva stvar, ki jo vidita, ko se prebudita,« je razkrila Olivia.»Pravita, o, to je najina prava mamica.« Olivia in Jason imata štiriletnega sinain dveletno hčer. Spomnimo, da sta se igralca zapletla novembra 2011, zaročena pa sta od januarja 2013. To je seveda zelo dolga zaroka, a ni videti, da bi imel parček težave, prej obratno, njun odnos je trden kot še nikoli. Pred časom je v televizijskem pogovoru zza oddajo Watch What Happens LIVE 43-letni Jason razkril, da se bosta poročila šele, ko bo konoplja zakonita v prav vsaki ameriški zvezni državi.Zanimivo je, da se v javnosti čedalje bolj uveljavlja tudi Olivijina mama: »Moja mama kandidira na volitvah v kongres. Živi v petem območju v Virginiji. Tam je zdaj val žensk, ki kandidirajo za kongres, to je resnično razburljivo. Spremenile bodo podobo Virginije, kar daje upanje celotni deželi. Na mamo sem zelo ponosna.«Olivia se je slovenskemu občinstvu najbolj prikupila v vlogi mlade zdravnice Thirteen v izjemno priljubljeni televizijski nadaljevanki Zdravnikova vest. Nastopila je tudi v vrsti visokoproračunskih filmov in žal propadli produkciji nadaljevanke Vinil.