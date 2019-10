Ellen prijateljuje z Bushem

Ploskala je na skrivaj

Povabila ga je v svojo priljubljeno oddajo.

80 milijonov je v enem letu zaslužila Ellen.

Še dobro, da ima svojo pogovorno oddajo, v kateri lahko zagovarja svoja in tuja stališča ter izraža mnenje tako rekoč o vsem.je v priljubljenem šovu večkrat branila svoje življenjske odločitve, tudi zelo osebne, ne nazadnje je pred malimi zasloni pogumno razkrila tudi svojo spolno usmerjenost, zadnja leta pa je v ospredju predvsem njena politična angažiranost oziroma ostro nasprotovanje Trumpovi administraciji in sploh republikanskim prepričanjem.Tako je nemalo presenetila nedavna fotografija, na kateri se priljubljena in praviloma načelna voditeljica veselo druži z nekdanjim predsednikom ZDA. Javnost je prek twitterja skočila na noge in začela udrihati po zvezdnici, češ, takšne družbe pa ji resnično ne bi pripisali, ne nazadnje je Bush eden tistih, ki teptajo njena liberalna prepričanja, da ne govorimo o njenem nasprotovanju ameriškemu vojaškemu posredovanju na Bližnjem vzhodu, pri čemer je bil eden najzloglasnejših akterjev prav nekdanji predsednik. Toda Ellen, ki se je z ženov Bushevi družbi znašla v vipovski loži stadiona vDallasu, kjer sta se v ameriškem nogometu spopadli ekipi Dallas Cowboys in Green Bay Packers, je v uvodnem nagovoru svoje zadnje oddaje nemudoma potolažila in pojasnila: »Lastnik kluba, ki naju je s Portio povabil, ima pomembne prijatelje in s tem ne mislim na zvezdnike resničnostnih šovov, temveč na resnično visoko družbo. Verjetno ste ob objavi fotografije vsi pomislili, le kaj dela hollywoodska istospolno usmerjena liberalka v družbi konservativnega republikanca. Ko sva bili povabljeni, sem se zavedala, da bom obkrožena z ljudmi z drugačnimi mišljenji in pogledi – pa ne govorim o politiki. Jaz sem denimo navijala za ekipo Packersov, medtem ko so vsi drugi v tistem prostoru navijali za Dallas Cowboys. Svoje navijaške rekvizite sem morala skrivati v ženini torbici in skrivaj ploskati.« Poudarila je, da smo ljudje med seboj različni, tako se razlikujejo naša mišljenja, a smo očitno pozabili, da s tem ni prav nič narobe, je poudarila voditeljica: »Z Georgeem sva prijatelja in prijateljujem s številnimi ljudmi, s katerimi ne delim enakih stališč. Želim si, da ljudje ne bi nosili živalskega krzna, sem pa v prijateljskih odnosih z ljudmi, ki ga nosijo. Pomembno je, da smo prijazni drug z drugim. In s tem ne mislim zgolj na ljudi, ki imajo enako mnenje kot mi – s tem mislim, da moramo biti prijazni do vseh.«No, Ellen, ki je s svojo oddajo in postranskimi projekti samo leta 2018 zaslužila približno 80 milijonov, pri njej pa kdaj gostuje tudi Bush in njegova hči, ki je prav tako v dobrih odnosih s televizijko, ni edina, ki je zadnja leta prijateljska do nekdanjega predsednika, ta je bil nekoč skoraj tako na tnalu kakor zdaj Trump: odkar sta oba zapustila Belo hišo, vsak z drugačnimi izkušnjami in pogledi, z nekdanjim predsednikom presenetljivo prijateljuje tudi nekdanja prva dama, v svojo oddajo pa ga rad povabi tudi, zagrizeni demokrat in tudi finančni podpornik te stranke.