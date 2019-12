Elizabeti II. podarili pojočo ribo

Tradicionalno vsi člani kraljeve družine v dvorec prispejo na božični večer, pozdravi pa jih princ Filip z aperitivom, ki je menda precej močan.

Pred cerkvijo jih vsako leto pričakajo množice oboževalcev.

Britanska kraljicav javnosti običajno deluje strogo in hladno, a v zasebnem življenju je menda vse prej kot to. Temu primerni so božični prazniki, ki jih vsa družina tradicionalno preživlja na njenem posestvu Sandringham v Norfolku. Brez formalne večerje, za katero se pričakuje, da bodo vsi oblekli svoje najboljše frake in večerne obleke, seveda ne gre, preostale aktivnosti in dogodki pa so precej bolj sproščeni in menda tudi strašno zabavni.Tradicionalno vsi člani kraljeve družine v dvorec prispejo na božični večer, pozdravi pa jih princz aperitivom, ki je po pričevanjih dobro obveščenih virov menda precej močan. Princ sicer ni velik pivec in običajno poseže po pivu, medtem ko ima kraljica najraje martini. Kako poteka božični večer pri kraljici, je opisala, strokovnjakinja, ki kraljeve preučuje že vso svojo kariero: »Po pijačah družina in morebitni gostje sedejo k večerji ob svečah, ki je običajno sestavljena iz šestih hodov, meni pa je spisan v francoščini. Večerji sledi umirjena zabava, ki lahko traja tudi do dveh, treh zjutraj. Veliko se poje, če kdo dobro igra na klavir, je pa sploh veselje. Princesaje bila odlična pianistka in je bila vsak božič zvezda večera. Tudi darila si izmenjajo na božični večer, kar je sicer nemška tradicija, ne britanska, uvedel pa jo je princ, mož kraljice.«Najbrž bi si vsi razbijali glavo, kaj podariti nekomu, ki vlada deželi, poleg tega pa ima vse oziroma dovolj denarja, da si kupi, kar mu srce poželi. A pri kraljevih tega pritiska ni, saj se morajo vsi držati enega pravila – darila morajo biti šaljiva. Tako je kraljica denimo med drugim dobila nekoč priljubljeno pojočo ribo, ki se jo obesi na zid, in različne šaljive predpasnike,pa jepred leti, ko je slednji že začel izgubljati lase, podaril glavnik. Preden je Harry spoznal, mu jepodarila lutko iz pene, ki se, ko jo potopiš v vodo, napihne ter zraste tudi do šestkrat, imenuje pa se »naredi si svoje dekle«. Ko je bila princesaprvič gostja na kraljičini božični zabavi, je nihče ni obvestil o pravilu glede daril in svakinji princesije kupila čudovit pulover iz kašmirja, ona pa je dobila držalo za toaletni papir. Na božični dan se družina skupaj odpravi k maši, tej sledi slavnostno kosilo, po njem pa se zberejo pred televizijskim sprejemnikom in skupaj s preostankom Velike Britanije gledajo kraljičino božično poslanico.