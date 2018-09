Eddie Murphy bo decembra že v deseto oče

guliver/X17ONLINE.COM Eddie in Page sta želela svoji Izzy podariti mlajšega bratca ali sestrico. FOTO: GETTY IMAGES

Vse se vrti okoli družine

Njen trebušček je več kot zgovoren. FOTO: INSTAGRAM

Plodni zvezdniki



V izjemno številni družini Eddie ni edini. Precej ploden je, denimo, tudi ostareli rockerski maček Mick Jagger, ponosni oče osmih otrok, ki jih ima – kot Eddie – s petimi različnimi ženskami. Podobno je oče osmih Rod Stewart, ki ima otroke s štirimi ženskami. S petimi ženskami je sedemkrat postal oče Clint Eastwood, čeprav so mnogi prepričani, da po zemlji skaklja še vsaj eden ali dva z igralčevim genskim zapisom. S šestimi potomci pa se, denimo, lahko pohvalijo Kris Jenner,​ Lauryn Hill in Billie Ray Cyrus. Kar pa je verjetno komaj začetek plodnosti velikih imen zabavne industrije.

Pa vendar življenjska energijanikakor ne jenja kot tudi ne njegova želja po še številnejši družini. Čeprav je komaj pred dvema letoma v deveto postal oče, so presrečni starši že tedaj začeli sanjariti, kako lepo bi bilo, ko bi dojenčicipodarili mlajšega bratca ali sestrico. In očitno niso le sanjarili, ampak nemudoma prešli k dejanjem, saj zvezdnikovi izbrankipod srcem že raste otročiček številka dve. In hkrati Eddiejev deseti otrok.Vsekakor mu je uspelo sestaviti precej moderno različico tradicionalne družine. Na pot očetovstva je prvič zakorakal že pred 29 leti, ko mu je s tedanjo izbrankona svet pokukal prvorojenec, temu pa se je že v roku enega leta pridružil malce mlajši (pol)bratec, ki se je igralcu in očitnemu ljubitelju nežnejšega spola rodil iz ljubimkanja že z novim dekletom. A kljub dvema otrokoma z dvema različnima ljubimkama je bil Murphy v resnem razmerju tudi z, ki jo je po petih letih, leta 1993, popeljal pred oltar. V 12-letnem zakonu so jima na svet pokukale štiri hčerkeinter sinSkoraj takoj po podpisu ločitvenih papirjev 2006. pa je že skočil v posteljo z nekdanjo spajsico., iz česar se je rodila hčerka, ki pa jo je hollywoodski smešni moški spočetka zavračal in v dokaz zahteval celo test očetovstva. Po katerem mu ni preostalo drugega, kot da tudiprizna za svojo.Po letu 2007, ko je na svet pokukala Angel, si je vzel malce premora. Preteči je moralo kar dobrih devet let, preden je Murphy spet obnavljal svoje veščine previjanja umazanih pleničk. Tedaj ga je razveselil prihod male Izzy, sad igralčeve ljubezni z 18 let mlajšo Paige, s katero sta se spoznala leta 2006 pred kamerami komedije Hiša debele mame 2. Njegovo izbranko so sprejeli tudi otroci iz prejšnjih razmerij.»Eddie in Paige živita precej nevpadljivo življenje, v katerem se vse vrti okoli družine. Paige je spletla močne vezi z njegovi drugimi otroki, vsi pa preživljajo skupaj počitnice in praznike.« Kar je postalo le še bolj intenzivno, ko je postala mamica še sama. »Obožuje vlogo mame in se v celoti predaja hčerki. Vozi jo v park, na igralne urice. So srečna in precej posebna družina,« je povedal vir in dodal, da sta zaljubljenca že ob prihodu Izzy razmišljala o še enem otroku. Ta bo konec leta popestril že tako precej razgibano družinsko dinamiko. »Eddie in njegova dolgoletna partnerica Paige sta presrečna, da bosta decembra letos dobila že drugega otroka,« je vest o nosečnosti potrdil tudi igralčev predstavnik. Čeprav mu skoraj ne bi bilo treba izgubljati besed, saj je lepotičin že precej zaobljeni trebušček dovolj zgovoren.