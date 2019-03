Ed Sheeran poročen že dva meseca

Spoznal jo je že pri enajstih

Končno sta postala mož in žena, le vprašanje časa pa je, kdaj bosta srečo nadgradila z naraščajem. »Pravi smisel življenja je prav osnovanje lastne družine. Da ljubiš in si ljubljen. Otroci so tako vsekakor v načrtu,« je dejal zvezdnik. A dodal, da čeprav si otrok vsekakor želi, se ne misli še takoj vreči v očetovstvo.

Vse, česar ne počne na odru in v snemalnem studiu, želi zadržati zase. Tudi zato stain njegova zaročenkale nekaj mesecev po lanskoletni zaroki že začela nositi ujemajoča se prstana. »Tako nihče ne bo vedel, kdaj in ali sva se poročila.« Prevarica, s katero sta zvezdniška golobčka tudi v resnici pretentala javnost. Vsaj za nekaj mesecev. Rdečelasi pevec in njegova ljubljena sta namreč že debela dva meseca mož in žena, in to so vedeli le njuni najbližjih. Le tista peščica družinski članov in njunih prijateljev še iz srednješolskih dni, ki je bila priča čarobnemu trenutku okoli lanskega božiča, ko sta se zaljubljenca drug drugemu zaobljubila za vselej.Njuna zgodba je zgodba iz romantičnih filmov in ljubezenskih zgodb. Spoznala sta se namreč že pred 17 leti, ko je bil on še neroden enajstletnik, ona pa športna šampionka, ki je šolsko hokejsko ekipo popeljala na meduniverzitetno prvenstvo. A čeprav je Edu rjavolaska nemudoma padla v oči, se je med njima spletlo le prijateljstvo. Morda tudi zato, ker je on ostal v rodni Angliji, njo pa je izobraževanje popeljalo na drugo stran luže. Ali pa le ni bil pravi trenutek, da bi njuno prijateljstvo preraslo v ljubezen – očitno zapisano v zvezdah. Po spletu okoliščin ali posredovanju usode sta leta 2015 spet trčila drug ob drugega in tedaj se je zaiskrilo. Tako močno, da sta začetne ljubezenske faze kar izpustila in skoraj takoj skočila v resno razmerje, pred dobrim letom pa ga okronala z zaroko. »To je prvič, da sem resno in resnično zaljubljen. Nikoli še nisem bil bolj srečen, še nikdar mi ni bilo tako udobno. Občutek imam, kot da je vse tako, kot mora biti,« je zaljubljeno sanjaril Sheeran, ki je, ko je njegova ljubljena sprejela njegovo snubitev, začel načrtovati gradnjo kapelice na svoji posesti, da bi se tam lahko poročila.Govorilo se je o poroki v zvezdnikovi zasebni kapelici, ki naj bi jo zgradil le zaradi poročnega dne. Predvsem da bi jima bila tako na njun najbolj poseben dan zagotovljena zasebnost. A čeprav je ni zgradil, je bila poroka vendar takšna, kakršno sta si želela – zasebna, le v krogu najbližjih in, najpomembneje, brez medijskega pompa. »Poročila sta se že nekaj dni pred lanskim božičem. Poroka je bila precej mirna in intimna, le ožji družinski krog, Edovi najstarejši prijatelji iz šole in duhovnik. Skupaj morda 40 ljudi. Nobenih zvezdniških prijateljev, glasbenih producentov in drugih veljakov zabavne industrije. Ni si namreč želel pompa, ki bi s tem gotovo prišel. Želel je nekaj majhnega, intimnega, osredotočenega le na njiju,« je zdaj izdal vir in dodal, da na poroki ni bilo niti pevčeve izjemno dobro prijateljice, ki je večinoma zaslužna, da sta se Ed in Cherry vnovič srečala pred štirimi leti in ki jima je pripravila tudi zaročno zabavo.Poročni dan je bil le zanju, kljub temu pa načrtujeta še eno praznovanje njune ljubezni, ki pa bo precej bolj zvezdniško. »Konec poletja bosta priredila velikansko svatbo. Zabavo s petjem, plesom, povabljeni bodo prijatelji iz Edovih glasbenih krogov, od Swiftove in drugih pevskih kolegov do producentov.«