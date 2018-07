Drugi otrok in pogodba za 20 milijonov

guliver/cover images Norman in Diane naj bi bila kot ustvarjena drug za drugega.

Ohlapne obleke na rdeči preprogi in sok namesto penine običajno pomenijo le eno.

Po odhodu Andrewa bo vodilno vlogo v seriji prevzel Norman.

guliver/GETTY IMAGES V desetletni ljubezni z Joshuo Jacksonom lepotički niso zadoneli poročni zvonovi.

80

tisočakov je Norman dobival na epizodo serije Živi mrtveci.

guliver/cover images Normanu se je v zvezi s Heleno Christensen rodil sin Mingus.

NormanuReedusu se na široko smeji. Več kot upravičeno. Če je v govoricah kaj resnice, mu je namreč uspelo skleniti 20-milijonsko pogodbo za nadaljevanje snemanja krvoločne zombijevske serije Živi mrtveci, sekira pa mu je padla v med tudi v zasebnem življenju, saj naj bi v trebuščku njegove izbrankeraslo novo življenje.Pred osmimi leti je pristal v izmišljenem apokaliptičnem svetu, v katerem se s peščico drugih bori za preživetje proti krvoločnim zombijem, ki so zavzeli svet. A čeprav si je zvezdnik v motorističnih škornjih Daryla Dixona hitro pridobil trume oboževalk, je vseh devet sezon prvi obraz serije vendar ostajal šerif Rick Grimes v podobi. Ta pa je že na začetku leta začel več kot jasno namigovati, da prihaja čas, da se od serije, ki ga je ustoličila, počasi poslovi. In očitno je ta trenutek napočil, saj bo konec devete sezone, ki prihaja na male zaslone v tem letu, nemrtvim pomahal v slovo.S tem pa se je sprostilo mesto na novega vodilnega moža priljubljene nadaljevanke in očitno ni primernejšega od Normana. A morda je tudi ta potreboval nekaj prepričevanja, saj naj bi mu bili ustvarjalci za obstanek v seriji pripravljeni napisati ček za 20 milijonov.Podrobnosti Reedusove nove pogodbe niso znane. Bo večmilijonski kup zelencev dobil le za deseto sezono? Ali morda za dve ali celo tri? A v vsakem primeru to pomeni znatno povišico, saj je doslej dobival 80 tisočakov na epizodo. Torej približno milijon in tristo tisočakov na sezono.Ta finančna injekcija pa mu bo verjetno prišla prav, če je otrok res na poti. Kajti Dianina nosečnost za zdaj ostaja na ravni govoric, ki se napajajo v zvezdničinem izogibanju alkoholu in dejstvu, da svojega gibkega telesca nenadoma ne razkazuje več v oblekah, ki se ji prilegajo kot druga koža, temveč so jih zamenjale ohlapnejše. Za marsikoga je zgovorno tudi to, da sta se zaljubljenca začela ozirati po nepremičninskem trgu za skupnim domom, čeprav si je lepotička novo domovanje omislila pred manj kot letom dni.Norman ve, kaj pomeni biti oče. Na pot starševstva je namreč stopil že pred 19 leti, ko se mu je v petletni ljubezni z dansko supermanekenkorodil sin. Malce prakse z otroki ima tudi Diane, čeprav radosti materinstva še ni okusila. »Sem botra trem in njihovi starši mi zaupajo. Nimam starševskih izkušenj, a se z njimi trudim po najboljših močeh.« Morda tudi zato, ker jo je na tihem vendar žejalo tudi po lastnem otročičku. »Poroko sem odpisala, toda otrok si vsekakor želim,« je priznala pred sedmimi leti in si verjetno mislila, da je potencialnega očeta svojih otrok našla v tedanjem partnerju. Ne nazadnje jo je ljubezen z njim povezala že leta 2006 in jo grela dolgo desetletje. Vse dokler ji poti ni prekrižal Norman.Zaljubljenca sta se spoznala leta 2015 med snemanjem filma Nebo, le nekaj mesecev za tem se je blondinkina zveza z Joshuo nenadoma končala. Menda zaradi romantičnih iskric z Reedusom, čeprav sta svojo naklonjenost uradno razkrila šele letos. Povsem zvezdniško s skupnim sprehodom po rdeči preprogi na januarski podelitvi zlatih globusov, kar pa nikogar ni presenetilo, saj sta čustva nehala skrivati že leto prej. In če bosta tudi z naznanitvijo nosečnosti čakala kot z uradno potrditvijo njune ljubezni, bomo na uradno objavo radostne vesti verjetno čakali še več mesecev.