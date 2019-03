Dramatični zapis: Moram ubiti Conchito!

Kot strela z jasnega: Šarec izgubil še enega ministra

LJUBLJANA – Minister za zdravje Samo Fakin je danes predsednika vlade Marjana Šarca obvestil, da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje prepočasi, zato odstopa s položaja, so sporočili z zdravstvenega ministrstva. »Minister Samo Fakin se je predsedniku Vlade RS zahvalil za izkazano zaupanje ter njemu in njegovi vladi zaželel veliko uspehov,« so še zapisali v sporočilu za