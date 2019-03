Donacije princu Charlesu sumljivega izvora

Podjetje, prek katerega so Charlesovim organizacijam nakazali denar, naj bi bilo del mreže 70 offshore podjetij, prek katerih so denar sumljivega izvora prenašali v ZDA in Evropo.

Ruben Vardanjan o sebi pravi, da je velik dobrodelnež in rad pomaga tako organizacijam kot tudi posameznikom. FOTO: Guliver/getty Images

Britanski prestolonaslednik princse je znašel sredi velike finančne afere. Dobrodelnež, ki podpira mnogo organizacij, je namreč pred časom sprejel velikodušne donacije, ki mu jih je priskrbel ruski bankir, ta je bil v času, ko so se finančni tokovi pretakali iz Rusije v Veliko Britanijo, na čelu investicijske banke Troika Dialog. Bankir je takrat, gre za obdobje med letoma 2009 in 2011, trem Charlesovim organizacijam domnevno doniral skupno 176.600 evrov, ki pa jih seveda ni nakazal osebno, temveč prek računa podjetja Quantus Division s sedežem na Britanskih Deviških otokih, znani davčni oazi.Preiskovalci so zdaj Quantus začeli preiskovati zaradi sumov pranja denarja, saj naj bi bil del mreže 70 offshore podjetij, ki so jih bogataši uporabljali, da so štiri milijarde evrov denarja sumljivega izvora premestili v Združene države Amerike in Evropo. Avelikodušen ni bil le Ruben Vardanjan, približno dva milijona evrov je za organizacijo bodočega britanskega kralja podal še en ruski poslovnež. Donatorjem se je Charles menda zahvalil s slovesno večerjo leta 2014, ko je Vardanjan medijem pojasnil, da je Quantus povsem kredibilno podjetje, šlo naj bi za neodvisno vejo njegove investicijske banke, ki premožnim strankam pomaga upravljati denar. Dodal je, da ni bil nikoli vpleten v vodenje tega podjetja ali njegove posle, prav tako se nikdar ni osebno ukvarjal s transakcijami ali imel stika s strankami. Zdaj so se na očitke odzvali tudi iz Charlesove rezidence Clarence House, zatrdili so, da princ ni bil vključen v nobeno odločitev glede financiranja dobrodelnih organizacij.