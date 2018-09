Domnevno zlorabljeni nadlegoval svojo bivšo

17

Izmenjava sporočil z Rain Dove jo je postavila na laž. FOTO: Guliver/cover Images

Asia Argento je prvo ime gibanja #MeToo proti spolnim zlorabam. FOTO: Guliver/cover Images

Argentova in Bennett FOTO: Instagram

Zgodba o spolni zlorabi 42-letnedobiva nove razsežnosti, saj se je izkazalo, da je za, ki jo obtožuje spolne zlorabe, veljala sodna prepoved približevanja, ki jo je proti njemu vložilo njegovo mladoletno bivše dekle.Neimenovana 17-letnica je zahtevo za prepoved približevanja vložila, ker naj bi jo zasledoval in nadlegoval, povedala je še, da jo je leta 2015 takrat 18-letni Bennett pregovoril v spolne odnose. Potem ko sta se razšla, se je bala, da se bo spravil na njeno mamo in na njenega bivšega fanta, s katerim je obnovila odnos. Bennett naj bi jo tudi pripravil do tega, da mu je preko telefona poslala svoje gole fotografije. Prav tako naj bi bila žrtev zlorab.Spomnimo: Bennett je obdolžil Argento, eno prvih žensk, ki je filmskega mogotcajavno obtožila spolnega nadlegovanja, da ga je leta 2014 spolno zlorabila v hotelu v Kaliforniji, ko je bil star komaj 17 let. Revija New York Times je nato razkrila, da je od njenega partnerjaprejel 327.000 evrov podkupnine, da bi o dogodku molčal in ne bi vložil več milijonov evrov vredne tožbe.Asia je javno zanikala, da naj bi imela spolne odnose z Bennettom, nekaj ur zatem pa so bila javno objavljena sms-sporočila med Argentovo in njeno prijateljico, ki so jo postavila na laž. Z Bennettom je imela odnose, vendar ne prostovoljno.Takrat 37-letno Asio naj bi Bennett zlorabil, potem ko jo je menda že dolgo nagovarjal k odnosom, saj sta bila soigralca. Nad njegovim napadom naj bi bila tako šokirana, da je otrpnila, pozneje pa je obžalovala, da se ga ni odločneje otresla. Podobno naj bi se Bennett vsiljeval dekletu, ki je doseglo sodno prepoved približevanja.Vztrajno naj bi mu govorila, naj jo pusti pri miru, pa se je kar vračal. Bala se je, da bi postal nasilen. »Obe z mojo mamo sva se bali za mojo varnost. Jimmy je lagal, manipuliral in mi celo kradel stvari. Moja družina je zelo revna, kar dvakrat smo že bankrotirali,« je povedalo dekle.