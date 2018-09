Do jutranjih ur plesali s slušalkami na ušesih

Zaradi očeta je želela poroko dovolj blizu, da mu ni bilo treba na letalo.

guliver/cover images Leta 2016 je po le treh tednih razdrla zaroko z Rubenom Torresom.

Odštekana gozdna pravljica. Tako bi lahko označili ceremonijo, s katero stain njen srčni izbranec, ki sta se zaljubila še ne dve leti nazaj, zakorakala na skupno življenjsko plovbo. »Želela sem si nekaj romantičnega in brezčasnega. Poroka je bila vse, kar sem si želela in zamišljala, ter več. Kot uresničitev najlepših sanj,« je povedala lepotica, ki je pod krošnjami 800 let starih sekvoj in v beli čipkasti poročni obleki ljubljenemu obljubila večno ljubezen.Vsaka ovira, četudi morda v boleči preobleki, je v resnici le priprava na nekaj drugega, kar ti je v resnici namenjeno. Tako je pred dvema letoma razmišljala Hilary, ko je po treh tednih in brez znanega razloga razdrla zaroko s profesionalnim igralcem tenisa. Še v istem letu je spoznala Philipa in takoj sta vedela, da sta usojena drug drugemu.»Med pohajkovanjem po gorah sva naletela na čudovit slap, ki so ga objemali borovci. Prav tam, pred slapom, se je spustil na eno koleno. Seveda so bili poleg tudi najini psi, najine priče,« se igralka spominja zaročnega dne. In če sta že to najpomembnejšo odločitev sprejela v objemu dreves, potem je primerno, da so ju pospremili tudi na zakonsko pot. Za kuliso njunega najčudovitejšega dne sta izbrala naravni rezervat Santa Lucia, ki pa ima še to prednost, da je blizu njunega doma, in tako je pot zmogel tudi Hilaryjin oče, ki velikih obremenitev ne zmore zaradi presaditve pljuč pred tremi leti.Najnežnejša čipka, svilen šifon in organza, to se je pod čarobnim dotikom libanonskega modnega oblikovalca, znanega predvsem po izjemnih poročnih stvaritvah, spremenilo v igralkino sanjsko poročno obleko s kot pajkova mreža lahno vlečko iz šestih metrov tila. Dovršeno do zadnje podrobnosti, ne nazadnje je le v vezenino šlo 70 ur dela, medtem ko je celotna obleka zahtevala 150 ur filigranskega šivanja. In v tej umetnini, ki se je zlila z okoliškimi lepotami, je žarečo nevesto do oltarja v naravi pospremil njen oče, tam pa jo je že čakal noro zaljubljeni ženin. Ob njunih straneh pa kot priči igralka in nevestina najboljša prijateljicater Philipov oče.Če je med izgovarjanjem poročnih zaobljub spominjala na gozdno vilo, se je kot žena spremenila v sodobno različico, Philip pa v modernega. No, na to je upala vsaj Swankova, ko sta se golobčka hitro preoblekla v plesu primernejša svečana oblačila modne hiše Dior in odplesala svoj prvi ples kot žena in mož. Nato so se jima pridružili še svati, ki so med rajanjem, smehom in kramljanjem uživali v različnih solatah, lososu, cvetači z žara in drugih dobrotah.»Bil je čudovit dan. Ne le za naju, vsi so se tako zabavali, da nihče ni želel, da se konča. Ker pa z glasno glasbo nismo želeli motiti ljudi, ki živijo v bližini, smo do zgodnjih jutranjih ur plesali s slušalkami na ušesih.« Temu neslišnemu disku je sledil še bolj odštekan konec zabave. »Na kolesih, okrašenih z zastavicami in opremljenih z led-lučkami, smo skozi gozd odkolesarili do naših sob.« Čeprav je bilo verjetno tudi kaj alkohola, ne nazadnje je šlo za poročno slavje, so vsi prispeli v enem kosu, brez padcev.