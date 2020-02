Denar ne smrdi: Meghan in Harry v posteljo s sporno banko?

Princnaj bi bil v pogovorih z investicijsko banko Goldman Sachs, medtem ko se z ženopripravljata, da zgradita svoj imperij, ki so ga tuji mediji poimenovali Sussex Roxal in ki bi bil po nekaterih ocenah v desetletju lahko težek kar milijardo funtov (približno 1,19 milijarde evrov).Harryjevi predstavniki naj bi se z ameriško banko pogovarjali novembra, ko sta princ in Meghan s sinomdopustovala v Kanadi, kamor sta se vrnila tudi po svoji šokantni odločitvi, da zapustita britansko kraljevo družino. Vse odtlej se pojavljajo ugibanja, kako bosta vojvoda in vojvodinja poskrbela za svojo finančno neodvisnost, ki sta jo napovedala, saj ne bosta več prejemala denarja, namenjenega članom kraljeve družine.Preberite tudi:Po pisanju britanskih medijev naj bi zakonca Susseška sodelovala na enem izmed dogodkov, ki jih prireja Goldman Sachs kot govornika. Za to naj ne bi bila plačana, vendar pa citirajo strokovnjaka za stike z mediji, da sodelovanje na takih dogodkih vodi do zelo donosnih dogovorov: »Zaslužila bosta pravo bogastvo, ali z govori ali kot ambasadorja znamke. Gre za stiske rok, vredne milijardo funtov.«Sodelovanje slovitega para z banko pa ne bi bilo brez madeža. Banka Goldman Sachs je bila v preteklosti namreč obtožena, da je igrala veliko vlogo v bančnem zlomu leta 2008, ki je svet pahnila v veliko krizo, nato pa naj bi zaslužila milijarde na račun svojih strank.Preberite tudi:Novica o domnevnih pogajanjih z Goldman Sachs prihaja teden dni za tem, ko sta se Harry in Meghan pojavila na konferenci največje svetovne banke JP Morgan na Floridi. Še vedno ni jasno, ali sta za svoj prvi nastop, odkar sta zapustila kraljeve, dobila denar. Kljub številnim njunim pozivom, da bi moral svet postati bolj okoljsko ozaveščen, naj bi Harryja in Meghan iz Vancouvra v Miami peljalo zasebno letalo banke JP Morgan. V svojem govoru pred številnimi najbogatejšimi in najvplivnejšimi Američani je Harry med drugim razkril, da zadnja tri leta hodi na terapijo zaradi smrti svoje mame, princese, ki je umrla v prometni nesreči leta 1997 v Parizu. Meghan je tudi spregovorila nekaj besed o svoji ljubezni do moža, nato pa predstavila Harryja.