Daleč od vseh: Princ Harry si ne želi družbe

LONDON – Še nedolgo nazaj najbolj zaželen moški v Veliki Britaniji danes praznuje svoj 34. rojstni dan. Za princaje to prvi rojstni dan potem, ko je obljubil zvestobo soprogi, zato ne čudi, da želi ta posebni dan preživeti le z njo. Sin princain princeseza danes namreč ni napovedal nikakršnega dogodka, poročajo britanski mediji.Kraljeva palača se je v imenu ljubljenca Britancev in medijev že zahvalila za številne čestitke. »Vsem najlepša hvala za lepa sporočila vojvodi Sussexa,« so zapisali na družbenih omrežjih.Nekaj spominov na princa Harryja iz preteklih let so objavili tudi njegovi feni in svetovni mediji: od kralja zabave do šarmantnega soproga.