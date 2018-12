Čustveno zapis žene Bodeja Millerja: Vesel božič naši punčki v raju

Za družinoje bil letošnji božič grenak, saj so ga prvič praznovali brez hčerke, ki se je 9. junija letos utopila . »Vesel božič naši mali punčki v raju. Zelo te pogrešamo,« je napisala matiin dodala nekaj družinskih fotografij. 19-mesečna Emeline, hči nekdanjega alpskega smučarja, se je utopila v bazenu ob hiši družinskih prijateljev v Kaliforniji. Morgan je bila doma, ko je opazila, da punčke ni. Nujna medicinska pomoč je sicer prišla hitro na kraj dogodka in deklico so prenesli v bolnišnico, kjer pa so lahko samo še razglasili njeno smrt. 5. oktobra se je družina sicer razveselila novega člana, saj je Morgan rodila dečka »2018 je bila za nas leto globoke žalosti in hkrati radosti. Pol leta smo le jokali in skušali nadomestiti tragično izgubo našega angela, kar se zdi kot nemogoč boj. Pri tem pa smo proslavljali rojstvo našega sina. Zaradi najinih otrok sva iskala umirjenost in željo po običajnem življenju in v tem sva našla tudi moč, ki nas je vse gnala naprej,« je dodala Millerjeva.»Verjetno bi si želeli novega začetka, ampak nekaj takega po izgubi otroka ni mogoče. Zato želim zdravo leto 2019, v katerem bomo rasli in ustvarjali nove spomine z otroki, ki so izpolnjeni s smehom in veseljem. Vsem želim prijetne praznike in to, da jih preživite z najbližjimi,« je Millerjeva sklenila svoje misli na instagramu.