Cobainova bolniška halja za 46.000 evrov

1994. je umrl Kurt Cobain.

Halja je ponošena in polna madežev.

Bolniška halja, ki jo jenosil na svojem zadnjem britanskem koncertu, je na prodaj. Cena? Vrtoglavih 46.000 evrov! Pevec je nenavadno oblačilo nosil na festivalu Reading 30. avgusta 1992, z njim pa sprožil medijska ugibanja o njegovem zdravju. Na oder so ga pripeljali na invalidskem vozičku, s težavo je vstal, nato pa, tako se je zdelo, padel v nezavest. Ko se je ovedel, je nepričakovano izvedel nepozaben koncert, ki se je zapisal zgodovino skupine Nirvana kot eden njihovih najboljših. Dve leti po veličastnem nastopu s kontroverznim začetkom je naredil samomor.Kurtova partnericaje oblačilo, v katerem je nastopal, podarila šokiranemu oboževalcu, ki je prišel na bedenje za pokojnega Kurta. Možakar, njegovo ime ni znano, je imel bolniško haljo pri sebi 25 let, zdaj pa se je odločil, da jo bo prodal na dražbi ameriške dražbene hiše RR Auctions. Bombažna bela halja z napisom »Angelica Healthcare, izposoja – ni za prodajo« je ponošena in ima nekaj madežev. Prodajalec je razkril, da je bilo po Cobainovi smrti v Centru Seattle organizirano pevcuposvečeno bedenje. Okoli ducat ljudi naj bi ostalo še po tem, ko se je uradni del ceremonije zaključil. »Sedeli smo, poslušali glasbo in se družili ob svečah in med cvetjem, ki so ga prej tja prinesli oboževalci. Pozno popoldne se je tam pojavila Courtney Love v spremstvuiz skupine Babes in Toyland z vrečo Kurtovih oblačil,« razlaga prodajalec, ki je imel srečo, da je dobil v roke prav razvpito bolniško haljo. V solzah, tako se spominja, mu jo je izročila in ga objela sama Courtney.Kurta Cobaina so našli mrtvega 8. aprila 1994. Ker je bil ustreljen v glavo, mnogi še danes menijo, da je šlo za umor, uradno pa velja, da si je sodil sam. V Cobainovi krvi so našli veliko količino heroina, zaradi katerega bi najverjetneje umrl, tudi če se ne bi ustrelil.