Če bi ji naredil otroka, bi dobil 18 milijonov

Verjetno nikoli ni bil moški, ki bi ga dekle želelo predstaviti svojim staršem kot bodočega zeta., ki je svojčas v košarkarski lige NBA veljal za najboljšega skakalca (lovilca odbitih žog), je bil namreč še bolj kot po svoji športni izjemnosti znan po seksualnih aferah, pretepih, sporih z možmi postave, tatujih in piercingih. Tako rekoč škandal na dveh nogah, a pevkajev njem videla idealnega očeta svojih otrok. No, ali pa si je vsaj želela svoj genski material združiti z njegovim, saj naj bi mu bila, je pred dnevi razkril Rodman, pripravljena plačati neverjetnih 18 milijonov evrov, če bi z njo spočel otroka.Ni skrivnost, da se je v 90. letih med pop kraljico in košarkarskim velikanom iz moštva Chicago Bulls močno iskrilo. Kakšna dva meseca v letu 1993 ju je povezovala divja strast, iz katere pa je zvezdnica menda želela, da se ji rodi otrok. Svoje želje predDennisom ni skrivala, še več, za njegovo seme je bila pripravljena dobro plačati – z dodatkom, da bo žrebec kup zelencev videl le, če morebitnega otroka tudi donosi.Dal je vse od sebe. Ko so prišli tisti dnevi v mesecu, ko je bila možnost spočetja največja, je športnik vse izpustil iz rok in šel opravit svojo posteljno dolžnost. »Ravno sem bil v Las Vegasu za igralno mizo, ko me je poklicala iz New Yorka. Na kratko me je seznanila, da ima ovulacijo, in pome poslala letalo. Odletel sem v New York, v njeno veliko stanovanje pri Centralnem parku, opravil svoje in se vrnil v Las Vegas. Celo zadržali so mi moje mesto ob igralni mizi.« Vse skupaj, s potjo vred, je menda trajalo pet ur.A njegovo seme se ni prijelo. Toda športnikov genski material ni bil edino, kar je Madonno po njegovi presoji na njem privlačilo. »Mislim, da je šlo tistega leta z njeno kariero malce navzdol, moja pa je bila v vzponu in prijel se me je sloves slabega fanta.Zaradi te moje razvpitosti je ljubimkala z menoj,« je Rodman prepričan, da si je z njim malce pomagala povzpeti se po lestvici slave in razvpitosti.