Carmen Electra pri 46 letih gola v Playboyu

Voda mi je spremenila življenje: s težo se ne borim več, koža je bolj sijoča.

instagram Carmen zna pritegniti pozornost.

instagram Zapeljive obline ohranja s plesom in veliko vode.

46

let je za Carmen očitno le številka.

Svetu je pokazala že vse. Vsako mično krivuljo in zapeljivo oblino, zaradi katerih se moškim že ob misli navzbudi poželenje. Toda ko je krasotica za moško revijo Playboy prvič odvrgla vse cunjice, jih je štela komaj 25 in se je pisalo leto 1997. Nazadnje pa je v Playboyu razkazovala svoje čare pred devetimi leti. Toda očitno bujni starleti leta ne pridejo do živega in štiri leta pred srečanjem z abrahamom se je samozavestno slekla pred fotoaparatomin znova navdušila.Povsem gola, zlatkasti ten kože prekine le bleda linija, ki so jo pustile tangice, z močnim senčilom na vekah in visoko spetimi lasmi je – 46 let gor ali dol – poosebljenje skušnjave, ki se ji moški ne morejo upreti.Tisoč žensk, tisoč različnih teles.A na prav vsakem je nekaj lepega, vrednega, da ustaviš pogled. O tem je prepričana Carmen, vsaka mora pri sebi le odkriti, kaj je tisto najlepše, in to poudariti. »Spoznati moraš svoje telo in svoje želje o tem, kakšno naj bo videti. Zato poskusite, kaj vam pristaja in v čem se počutite lepe. Jaz obožujem korzete,« pravi in se, zapeljivo kot mačka, nastavlja na vijoličastih satenastih rjuhah. Čeprav dobro ve, kako poudariti svoje telesne adute, se seks bomba zaveda, da se brez muje še čevelj ne obuje. Zato v telo, ki lahko ustavi promet, vlaga veliko truda.»Včasih sem se borila z ohranjanjem teže. Nato pa sem znova začela plesati in po vsaki uri začutila, da sem dehidrirana. Piti sem začela vodo in skoraj čez noč opazila spremembe. Voda mi je spremenila življenje. S težo se ne borim več, koža je bolj sijoča.« Poleg redne telesne dejavnosti in hidracije za ohranjanje lepote je izjemno pomembno, da iz življenja preženete stres.»Nehajte skrbeti! In bodite zvesti sami sebi. Ne spreminjajte se zaradi drugih, sčasoma boste spoznali, da si vas ljudje želijo in imajo radi zaradi vas samih. Če pa ne, je tudi tako v redu.«S fotoaparatom in kamero ima poseben ter dolgoleten odnos. Ne le, da ji je prva naslovnica v Playboyu 1997. prinesla tudi vlogo zapeljive blondinke v seriji Obalna straža, v tej isti reviji je nato zapeljevala še trikrat, v letih 2000, 2003 in 2009, nato pa v moških zbujala pohoto še pred štirimi leti, v moški reviji FHM. Brez sramežljivosti in ponosno samozavestna, deloma tudi, ker je odkrila, da se »skrivnost biti seksi začne v notranjosti«.A tokrat je k temu pripomoglo tudi to, da je na sprožilec pritiskal Eli, ki si ga za fotografa same sebe in svoje družine ni izbrala le, temveč je nedavno zanj odvrgla vse krpice tudi