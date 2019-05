Čakajoč na njen nastop: Madonna se v Tel Avivu prostituira

Slavnabo 'začinila' izbor za Pesem Evrovizije v Tel Avivu s svojim nastopom, ki naj bi bil najdražji v zgodovini. Mnogi so izkazali javno nasprotovanju njenemu pojavljanju v Tel Avivu predvsem v luči izraelsko-palestinske problematike.Pevec skupine Primal Screamjo je označil za prostitutko. »Madonna bi vse naredila za denar, je popolna prostitutka.«Dejal je še, da nima nič proti prostitutkam: »A gre za to, da je vse narejeno tako, da odobrava ravnanje Izraela in nespoštovanje Palestincev.« Meni, da njen nastop daje tako sporočilo: »Če nastopiš v Izraelu, odobravaš njihovo početje. Mi tam nikoli ne bi nastopili.« Za Newsnight je še dejal, da je željna publicitete, željna denarja.Finale Pesmi Evrovizije se bo v Tel Avivu začel ob 21. uri, kot deseta bosta nastopila slovenska predstavnika Zala in Gašper s skladbo Sebi