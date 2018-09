Britanski pop zvezdnik se je zaljubil v Nadiyo Bychkovo

GETTY IMAGES FOR GQ Lee Ryan je nekdanji pevec skupine Blue. FOTO: Getty Images, For Gq

Nadiya Bychkova in Davood. FOTO: BBC, Strictly Come Dancing

V britanskem plesnem resničnostnem šovu Strictly Come Dancing tudi letos navdušuje slovenska plesalka ukrajinskega rodu. Sodeč po pisanju časnika Express, je nad njo povsem očaran britanski pop zvezdnik, pevec nekdanje fantovske skupine BlueMenda zanjo pravi, da je »izjemna« in si zelo želi, da bi mu jo žirija dodelila za soplesalko v novi sezoni. »Lee na vajah vsem razlaga, kako čudovita je Nadiya in da ne more umakniti pogleda od nje. Drži pesti, da ju bodo ustvarjalci šova izbrali za par,« je povedal vir iz televizijske ekipe. Menda sta z Nadiyo tudi prijetno klepetala v zaodrju, Ryan pa je svojo željo že povedal tudi žiriji. »Bila bi njegov sanjski par.«Bychkova, ki je zaročena s slovenskim nogometašem, s katerim imata hčerko, je v lanski sezoni šova plesala z igralcemNova sezona šova se začne v soboto, 8. septembra, prenašal jo bo BBC.