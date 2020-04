Brez njega ne bi bilo Ramba

Nikoli se nisem krohotal tako močno in iz srca kot takrat, ko sem igral z njim.

Bogata zapuščina

V desetletjih igre je osvojil več nagrad. FOTO: Guliver/cover Images

2015. je nazadnje stal na odru, in sicer v predstavi Ljubezenska pisma z Mio Farrow.

Zadetek na loteriji

Nazadnje je na Broadwayu igral z Mio Farrow. FOTO: Guliver/cover Images

Gledališka odličja

Igralska srenja je v žalosti in spoštovanju sklonila glave. Izgubili so namreč enega svojih. Enega večjih in odličnejših. »Svet je izgubil velikega umetnika. Bil je preprosto izjemen performer,« se je ob vesti, da je v 82. letu umrl, obraz pomračil. Zanj Dennehy namreč ni bil zgolj stanovski kolega, temveč​ tudi tisti možakar, brez katerega prvi Rambo (Prva kri), ki je bil temeljni kamen megauspešne filmske franšize in še danes velja za enega najvplivnejših v akcijskem žanru, ne bi bil tak, kakršen je. V filmu o vietnamskem veteranu Dennehy namreč ni le igral šerifa, ki je aretiral glavnega junaka, temveč je s svojimi izkušnjami kot vietnamski veteran Stallonu tudi pomagal oblikovati lik Ramba.Odšel je na svojem domu v Connecticutu, ko je tako zahteval naraven življenjski cikel. Umrl je namreč naravne smrti, je potrdila njegova hčerka, kar pa vseeno ni zmanjšalo žalosti njegovih najbližjih. A čeprav je zvezdnik odšel za vedno, bo vendar živel v svoji filmski zapuščini, ki jo je ustvarjal minula štiri desetletja. Podpisal se je namreč pod okoli 40 filmov, podobno plodovit in nepozaben pa je bil tudi pred televizijskimi kamerami in na gledaliških deskah, o čemer ne nazadnje pričajo nagrade, s katerimi se mu je priklonila kritiška srenja. V svoji karieri je prejel dve gledališki nagradi tony, zlati globus in nagrado Laurence Olivier, šestkrat je bil nominiran za televizijske nagrade emmy, in to kljub temu da je v Hollywood prišel relativno pozno, pri svojih že precej zrelih 39 letih, pet let pozneje, pisalo se je leto 1982, pa je z Rambom doživel še veliki preboj.Z igro se je začel spogledovati že v mladih letih, ko je pri 14 letih v šolski igri Shakespearovega Macbetha odigral naslovno vlogo. A življenje ga je nato odneslo v drugo smer. Po študiju se je namreč pridružil marincem, po vrnitvi domov po petih letih vojaške službe pa je poprijel za vsako delo, ki ga je dobil, od šoferja tovornjaka, natakarja do prodajalca. »Tu ni šlo za pretvarjanje (kot v igri), resnično sem moral poprijeti za delo, če sem hotel preživeti mesec.« Zato se mu je, ko je leta 1977 dobil stransko vlogo v komediji Semi-Tough zin, ki mu je prinesla 10 tisočakov honorarja na teden – in to dolgih 10 tednov! –, zdelo, kot bi zadel na loteriji. »Zame je bilo to kot ves denar sveta.« A izkazalo se je, da je bilo to za Briana komaj začetek nadvse uspešne poti. V istem letu je dobil namreč vlogo v priljubljeni televizijski nanizanki Kojak, vojaški humoristični seriji Mash in žajfnici Dallas, 1981. pa je v nekaj epizodah ameriške limonade Dinastija zaigral ob omamnihin. Nato je z Rambom prišel še veliki preboj v svet filma. Med drugim smo ga videli v filmih Park Gorkega, Silverado, Kokon, F/X, Nedokazana krivda in med novejšimi v animiranem celovečercu Ratatouille. Če omenimo le nekatere.Ko ni stal pred kamerami, je nastopal na gledaliških odrih, kjer se je odlikoval v dramahin, najvišje gledališko odličje, čislanega tonyja, pa je prvič prejel 1998. za vlogo Willyja Lomana v Millerjevi igri Smrt trgovskega potnika. Ta ista vloga, a prirejena za televizijo v filmski adaptaciji, mu je tri leta pozneje prinesla še zlati globus. Drugega tonyja je nato prejel leta 2003 za predstavo Long Day's Journey into Night, v kateri je zaigral zin