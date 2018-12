Brat Meghan Markle obtožen za hud zločin

Člani njene družine še naprej povzročajo sive lase Meghan Markle, žene britanskega princa Harryja. Nosečnost vojvodinje suseške tako ne poteka brezskrbno. Pred nekaj dnevi se je oglasil njen oče in potožil, da se mu hčerka ne odziva na sporočila, zadnja novica pa se nanaša na njenega brata Thomasa Markla mlajšega, ki je obtožen, da je pod vplivom alkohola pretepel svojo zaročenko.



Meghanin polbrat obtožbe, ki jih je izrekla Kristin Albea, sorodnica njegove zaročenke Darlene Blount, zanika. »Naši družini je dovolj Thomasa in obnašanja do Darlene. Prejšnji mesec ji je pustil modrico na očesu. Kadar pije, povsem ponori, postane druga oseba. Pijanec je in svoje frustracije znaša nad njo, za vse pa krivi sestro. Razumem, zakaj Meghan noče imeti opravka z njim,« je Kristin povedala za Daily Star. Thomas odgovarja, da nič od tega ne drži, čeprav je v preteklosti že bil nasilen do zaročenke.