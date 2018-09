Brad Pitt zgradil hiše, a že gnijejo

109 hiš je zvezdnik zgradil po orkanu.

Zaradi gradnje slabih hiš se je Brad Pitt znašel sredi tožbe. FOTO: Guliver/Getty images

Prebivalci neworleanške soseske, ki jih je prizadel orkan Katrina, so prišli z dežja pod kap. FOTO: Guliver/Getty images

Zaradi velikopoteznega projekta je pristal na naslovnici arhitekturne revije.

Na razdejanju in ruševinah, ki jih je leta 2005 za sabo pustil orkan Katrina, jez željo po pomoči ljudem, ki so ostali brez strehe na glavo, spisal zgodbo o uspehu. V okviru projekta Make it right, s katerim je ljudem želel omogočiti nov začetek, je v neworleanški četrti The Lower Ninth Ward, ki je najbolj trpela, postavil 109 barvitih hiš, pri čemer je hollywoodski lepotec, sicer velik ljubitelj arhitekture, prisluhnil tudi svoji ekološki žilici. Pri obnavljanju soseske je uporabljal do okolja prijazne materiale, upošteval trajnostni razvoj, rezultat pa so bile tako imenovane zelene hiše, odporne proti nevihtam in orkanom, ki s sončnimi celicami črpajo naravno energijo sonca, prodajale pa so se za okoli 130 tisočakov.A če so tedaj šle za med, je v naslednjem desetletju marsikateri novi lastniki spoznal, da je kupil mačka v žaklju. Eno od Pittovih hiš je bilo zaradi slabe gradnje menda nujno porušiti že junija,in, lastnika dveh drugih, pa sta zaradi naglega propadanja zdaj proti zvezdniku in njegovi organizaciji vložila tožbo. »Njihovi novi domovi naglo propadajo, vrednost posesti strmo upada, njim pa za vratom ostajajo hipoteke. Močno jih skrbi, da bodo domovi z resnimi strukturnimi težavami propadli prej, ko jim bo uspelo odplačati hipoteke,« je dejal odvetnik, ki zastopa prebivalce te neworleanške soseske.Odvrtelo se je komaj desetletje, pa vendar se njihovi domovi že spreminjajo v ruševine. Tokrat ne zaradi naravne katastrofe, temveč zaradi slabe gradnje, posledice pa se kažejo kot težave z zrakom zaradi neustrezne ventilacije, strukturo ter električno in vodovodno napeljavo, rast plesni, gnijoč les, pri nekaterih se je celo vdala streha. Če omenimo le nekatere težave, navedene v sodnih spisih. Problemi z domovi se niso pojavili iznenada. V sodnih spisih je namreč zapisano, da so nekatere težave postale več kot očitne že leta 2013, pa vendar se igralčeva organizacija ni pobrigala za popravila in sanacijo. Nato pa so med letoma 2016 in 2018 več domov pregledali še inženirji, domnevno, da bi za organizacijo Make it right pripravili poročilo o stanju hiš. A ko so za kopije poročil zaprosili lastniki hiš, so bile njihove prošnje bodisi preslišane bodisi so jim postregli z odgovorom, da so poročila še v izdelavi. In čeprav naj bi – tako v tožbi – inženirji odkrili mnogo težav, igralčeva dobrodelna organizacija, ki je postavila hiše, lastnikov o težavah ni obvestila ali prikrila razsežnosti vsega, kar je narobe.Zvezdnika in njegovo organizacijo stanovalci soseske tožijo zaradi prevare, kršenja pogodbe in nepravične trgovine, v sodnih spisih pa izpostavljajo tudi, da so morali ob nakupu podpisati sporazum o molčečnosti in dokumente, da se samoiniciativno brez soglasja ne bodo lotevali popravil.