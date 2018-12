Bojijo se za princesino zdravje

Princ Naruhito bo konec aprila od očeta prevzel vladanje Japonski.

2004.

je Naruhito javno oznanil, da njegova žena težko prenaša vse pritiske, ki jim je kot partnerica prestolonaslednika vsakodnevno izpostavljena.

Japonska princesa, ki bo 30. aprila postala cesarica, saj bo njen mož princod svojega očeta prevzel vladanje, je za lokalne medije iskreno spregovorila o svojih strahovih glede nove vloge. Princesa, ki je 9. decembra dopolnila 55 let, se namreč že dolgo bori z boleznijo, ki naj bi jo povzročal stres, imenuje pa se prilagoditvena motnja. »Res se ne počutim preveč samozavestno, obhajajo me dvomi, ali bom lahko kaj v pomoč možu in ljudstvu. A kljub vsem svojim pomislekom in težavam se bom na vso moč trudila in posvetila vse svoje dni sreči mojega ljudstva,« je dejala Masako.Omenjena motnja sicer močno vpliva na njeno socialno delovanje, nova vloga pa je zagotovo ne bo olajšala, saj so tovrstne težave povezane s spremembami v človekovem življenju, ki se jim mora prilagoditi, s seboj pa prinašajo depresivno razpoloženje, anksioznost in zaskrbljenost. Poleg tega ljudje, ki trpijo za prilagoditveno motnjo, čutijo, da jim življenje uhaja iz rok, da ne morejo več reševati vsakdanjih težav, nenadoma ne zmorejo več načrtovanja, postanejo lahko celo agresivni ali asocialni. Masako se z motnjo bori že 15 let, zato se mnogi bojijo, kako bo nanjo vplival nov življenjski mejnik.Naruhito je namreč že leta 2004 javno oznanil, da njegova žena, ki je nekoč delala kot diplomatka, težko prenaša vse pritiske, ki jim je kot partnerica prestolonaslednika vsakodnevno izpostavljena, med drugim so ji ogromno stresa povzročali pritiski, da mora Naruhitu roditi sina, saj je v japonski vladarski družini velik manko fantov. Par, poročila sta se leta 1997, ima 17-letno hčer, ki pa ji japonski zakon prepoveduje, da bi kdaj od očeta prevzela prestol, to lahko storijo le moški potomci.