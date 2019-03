Bo Lagerfeldove milijone podedovala kosmata gospodična?

Med dediči tudi njegova sedemletna mačka Choupette?

V enem letu zaslužila 3 milijone

Po včerajšnji novici o smrti legendarnega modnega kreatorja Karla Lagerfelda, se je pojavilo nešteto vprašanj, med njimi seveda tudi ta, kdo vse bo dedoval njegovo bogastvo.Lahko vam to zveni nenavadno, lahko se temu smejite, ampak Lagerfeldova kosmata prijateljica z imenom Choupette ne bi bila prva med štirinožnimi hišnimi ljubljenčki, ki bi postala milijonarka. Po nemških zakonih je to izvedljivo, če jo je Lagerfeld imenoval za svojo dedinjoGlede na to, kako je bilo videti njeno življenje, to nikakor ne bi bilo presenetljivo. Kot poročajo tuji mediji, je imela zelo urejen in udoben življenjski stil. Vstajanje ob 6:30, takoj za tem so jo prvič počesali in ji s sterilnim losjonom umili oči, Prvemu ščetkanju jih je skozi dan sledilo še pet. Seveda je jedla le izbrano dietno hrano, pila le filtrirano vodo, ni pa bila veganka. Zanjo sta skrbeli dve služabnici, imela je svojega kuharja in varnostnika. Večkrat tedensko je izvajala jogo za mačke. Kot piše Guardian, je bil njen najljubši priboljšek, ko je lahko smrček pomočila v Lagerfeldovo maslo.Koliko je vzdrževanje mačjega razkošnega življenja stalo modnega kreatorja, ni znano. Je pa dejstvo, da si ga je verjetno lahko privoščila kar z lastnim denarjem. Samo v letu 2014 je namreč z nastopanjem v kampanjah zaslužila 3 milijone evrov.Kot rečeno, Choupette ne bi bila prva kosmatinka, ki bi od svojega lastnika podedovala zajeten kup denarja. Tudi angleški modni kreator Alexander McQueen je svojim trem psom radodarno zapustil več kot 50.000 evrov.Koliko od svojih 150 milijonov je ljubljeni Choupette zapustil Lagerfeld, še ni znano.