Bivši partner jo je bičal in ji prepovedoval spati

instagram Bivši ji včasih ni pustil spati, zaklepal jo je v sobo.

Pobegnila iz razmerja

instagram Še zdaj jo tlačijo more. Fotografije: instagram

instagram Brazgotine so prave.

3

sezone je igrala prostitutko Ros.

V megapriljubljeni fantazijski seriji Igra prestolov ne manjka golote in vročih prizorov, ob katerih se dvigne utrip, kot tudi ne brutalnosti, ob kateri nam ledeni kri. A če poskušamo gledalci že nepojmljivo nasilje in mučenje pripisati domišljiji filmskih ustvarjalcev, pa, ki je v seriji tri sezone igrala prostitutko Ros, še predobro ve, da je človek tudi v resnici sposoben tolikšno bolečino prizadejati sočloveku.»To je moj hrbet. Brazgotine, ki jih vidite, so prave,« je britanska lepotica svetu izkričala bolečino, ki jo je nosila v sebi. Čeprav je dokaz, da je žrtev izjemno brutalnega domačega nasilja, še kako viden – in jo bo spremljal vse življenje.Filmski maskerji lahko lepotico spremenijo v spako, suhico v debelinko, človeka v zunajzemeljsko bitje. Potemtakem je ustvarjanje modric, podplutb in brazgotin ena njihovih lažjih nalog. Ki so jo na Esminem hrbtu opravili z odliko. No, vsaj gledalci so menili, da je Esmin z brazgotinami prepreden hrbet delo mojstrov iluzije, a je rjavolaska razkrila, da so brazgotine še kako resnične, prizadejal pa ji jih je bič v rokah njenega nekdanjega partnerja.»Bičanje, ki je pustilo te sledi, je bilo v imenu umetnosti. Nekdaj sem bila na sliko ponosna, saj je bila v mojih očeh dokaz privrženosti človeku, ki me je zlorabljal. Danes pa me navda z grozo,« je odkrito zapisala in dodala, da čeprav je iz nasilnega razmerja pobegnila že pred leti, jo še danes tlačijo more, zaradi katerih se s kriki in prepotena zbuja iz nemirnega spanca. Še več, simptomi posttravmatskega stresa ne bledijo, ampak postajajo hujši in izrazitejši. »Preživela sem domače nasilje. Nisem v redu.«Ko je bila ujeta v nezdravem razmerju, je svet videl podobo srečnega para. Na obrazu ji je, vsaj za javnost, namreč sijal nasmeh. A lažen, zlagan, za njim pa bolečina. »Morda sem se smejala, a v očeh sta bila bolečina in strah.« Pri čemer se je spomnila svojega rojstnega dne, ko jo je bivši peljal na večerjo, ji dal darilo. »Noč prej pa sem preživela zaklenjena v spalnico. Nisem spala. V tistem času sem komaj kaj jedla, bila sem telesno in čustveno izmozgana. Pogosto mi niti ni pustil spati.«Zaradi nasilnega odnosa, ki pa ga je preživela in iz katerega ji je uspelo pobegniti, še vedno trpi. A čeprav priznava, da z njo še zdaleč ni vse v redu, hkrati ve, da ima tudi srečo, da se zaradi preživetega lahko zdravi in je našla zdravila, ki ji vsaj malce pomagajo pri spopadanju s preteklostjo, ki ji še vedno ne pusti spati.