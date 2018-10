Bill Cosby v hišnem priporu

Nekoč priljubljeni komik se mora pred izrekom kazni, do česar naj bi prišlo v roku 75 dni, zglasiti tudi na odboru za spolne prestopnike. FOTO: Wenn

Nekdaj priljubljeni ameriški igralec(80), ki je bil spoznan za krivega spolnega napada, bo do izreka kazni v hišnem priporu. Oblasti ga bodo v tem obdobju nadzorovale s pomočjo elektronske zapestnice, dom pa lahko zapusti le za obisk zdravnika ali odvetnikov. Cosby je bil doslej zaradi plačila milijona dolarjev varščine na prostosti. Temu je sicer močno nasprotoval tožilec, ki je trdil, da lahko do izreka kazni pobegne. Sodnikga je sprva kljub temu pustil na prostosti, saj je menil, da je igralec preveč znan, da bi lahko neopaženo pobegnil. Le dan kasneje pa mu je nato zvezdniku odredil hišni pripor v njegovi luksuzni rezidenci v Cheltenhamu v Philadelphii, kjer je menda pred 14 leti spolno zlorabil. Cosbyju so oblasti zaplenile tudi potni list.Cosby se mora pred izrekom kazni, do česar naj bi prišlo v roku 75 dni, zglasiti tudi na odboru za spolne prestopnike, ki bo ocenil, kakšno grožnjo predstavlja za okolico. Cosby je bil v četrtek spoznan za krivega v treh točkah obtožnice zaradi omamljanja in spolnega napada na nekdanjo uslužbenko univerze Temple Constandove na svojem domu v Philadelphii leta 2004. Grozi mu do 30 let zapora.