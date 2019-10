Beyoncein oče premagal raka na prsih

Beyonce in Solange sta se že testirali, ali se tudi v njiju ne skriva mutirani gen. FOTO: instagram

Zlovešča diagnoza je bila budnica, da mora spremeniti življenjski slog in motriti svoje telo. A čeprav je trepetal zaradi diagnoze, priznava, da je težja za ženske. »Mene telo ne definira toliko kot ženske,« je dejal, ko je priznal operacijo prsi in da ga čaka še ena na začetku naslednjega leta. »Za moške je to bolj preprosto. Še vedno bom lahko slekel majico, pa nihče ne bo vedel, da so mi odstranili prsne žleze.«

BILO JE KOT zadetek na nesrečni loteriji. Tisti, na kateri nikakor ne želite zadeti. A čeprav ješe predobro poznal grozo in opustošenje, ki ga prinaša rak na prsih, ki mu je vzel teto, dve sestrični in svakinjo, je menil, da je varen pred tem zahrbtnim vragom. Kako ne, ko pa je moški! »Od vseh bolezni, ki bi me lahko doletele, zakaj prav ta?« je onemel v šoku, ko mu je zdravnik potrdil sume, najsi so se očetu pevske divezdeli še tako neverjetni.Začelo se je s krvavim madežem na majici. Sprva mu ni pripisoval nikakršnega pomena, verjel je, da je kapljica pač nekako pristala na njegovi beli majici. A ko je packe opazil tudi naslednji in še tretji dan, se je začel spraševati, komaj slišni alarm pa mu je začel odzvanjati v glavi, ko je tudi njegova ženapri menjavanju rjuh vsake toliko opazila sledi krvi. »Šel sem k zdravniku, čeprav tega nikakor nisem povezal z rakom na prsih. A sem vseeno opravil mamografijo in ultrazvok, biopsijo. Pregledi so pokazali to, česar nisem želel verjeti. Zbolel sem za rakom na prsih,« kar je kot moški še teže sprejel. »V prvi vrsti ga povezujemo z ženskami. Moški, ki zbolijo za njim, želijo svoje stanje skriti. Sram jih je, čeprav za to ni nikakršne potrebe in razloga.«Ni še dobro prežvečil diagnoze, ko je v roke prijel telefon in poklical najbližje. Hčerki Beyonce inter njuno mamo, nekdanjo ženo. »Moj prvi klic je veljal otrokom. Gre namreč za genetiko.« Testi so mu pokazali mutirani gen BRCA2, zaradi katerega je v skupini z višjim tveganjem za različne oblike raka. »Kar pomeni, da tudi za moje otroke velja višja stopnja tveganja ter celo za moje vnuke.« A sta hčeri vest sprejeli tako, kot je želel, in se testirali, ali se morda tudi v njiju ne skriva zahrbtni gen, zaradi katerega bi ju rak ogrožal bolj kot večino, predvsem na prsih in jajčnikih.Svojo zdravstveno bitko je Knowles primerno razkril na prvi dan rožnato obarvanega oktobra, ki je v znamenju boja proti raku na prsih. A je lahko govoril z olajšanjem v glasu, saj je smrtonosno bolezen, ki so mu jo na njegovo srečo odkrili v začetnem stadiju, že ugnal v kozji rog. Julija je namreč opravil nujno operacijo, januarja pa si bo dal odstraniti prsne žleze tudi na drugi strani, saj ne želi tvegati. »Tveganje vedno obstaja, a s tem bom možnost, da vnovič zbolim, zmanjšal s petih na dva odstotka. Trenutno sem v redu, dobro okrevam, raka pa ni več.« A je ta vseeno pustil sledi, saj je na življenje začel gledati iz drugega zornega kota. Marsikaj, kar se mu je prej zdelo pomembno, zdaj ni več, osvojil pa je že povsem drug življenjski slog, ki vključuje redno telesno vadbo, meditacijo, začel je paziti na prehrano, črtal pa je alkohol.Bolezen je premagal in počuti se odlično. A se dobro zaveda, da se rak, takšen ali drugačen, lahko vrne že v naslednjem hipu. »Zaradi mutiranega gena sem podvržen raku trebušne slinavke, prostate, prsnemu raku in melanomu. Na te štiri bom moral biti pozoren do konca življenja in redno hoditi na preglede,« je dejal Mathew in dodal, da še vedno čaka na rezultate nekaterih preiskav. »Dobil sem že rezultate preiskav trebušne slinavke, in je vse v redu. Dermatolog mi je odstranil dve kožni znamenji, a sta se izkazali za benigni. Še vedno čakam izvide preiskav prostate.«