Beyonce me nadzira s črno magijo!

Š FACEBOOK Kimberly naj bi nadlegovala in zastraševala z uroki, črno magijo in čarovništvom.

instagram Jay-Z in Beyonce naj bi prvorojenko Blue Ivy že ob rojstvu uvedla med iluminate.

Splošno znano je, da poskuša zvezdniški megaparčekinnepredušno skrivati svojo zasebnost pred javnostjo. Vseeno pa vsake toliko kaj uide na plan in, četudi nepodprto z dokazi, razburka mirno gladino. In med govoricami, ki so najglasneje rohnele, je vsekakor tista, da sta zvezdnika povezana z iluminati. Še več, bila naj bi čisto pri vrhu njihove hierarhične lestvice. Toda zvezdnica naj ne bi soobvladovala sveta le kot članica tajne združbe, temveč naj bi tudi nadzirala ljudi s čarovniškimi uroki in črno magijo. Tako vsaj trdi, sedem let bobnarka v pevkini skupini, ki je zaradi Beyoncejine vpletenosti v čarovništvo celo zaprosila za nalog prepovedi približevanja.Kar reče Beyonce, drži kot pribito. Vsaka njena želja je ukaz, ki ne trpi neposlušnosti. Brez njenega privoljenja ne smeš narediti niti koraka, še pričeske ne smeš spremeniti samoiniciativno. To naj bi veljalo za vse na njenem seznamu zaposlenih, je že lani dejala Thompsonova, ki jo je zamikalo dolge lase malce pristriči, si oblikovati irokezo. »Brez Beyoncejine odobritve tega ne bi smela narediti. Morala sem ji pokazati, kakšno pričesko si želim, in šele ko jo je potrdila, sem lahko šla k frizerju,« je dejala in dodala, da je bil zvezdnici izbor všeč, ker je bil v sozvočju z blagovno znamko, ki jo je Beyonce ustvarila okoli in iz sebe. A medtem ko je Kimberly s tovrstnim nadzorom lahko živela, ni mogla požreti vsega preostalega, povezanega z delom za glasbeno ikono.Skrajno čarovništvo, črna magija in uroki z močno noto spolnega nadlegovanja. Tega je bobnarka obtožila slavno in zdaj že nekdanjo delodajalko. A čeprav v sodnih spisih, s katerimi je prosila za nalog prepovedi približevanja, ni razdelala, katere čarovniške obrede naj bi Beyonce izvajala, naj bi jo s pomočjo urokov spolno nadlegovala, čarovniške prakse pa naj bi izvajala tudi za prisluškovanje njenemu telefonu ter za nadzor nad njenimi financami. Beyonce naj bi bila tudi tista, ki je – morda s črno magijo – zakrivila popolno izčrpanost Thompsonove, že izgorelost, zaradi glasbenice naj bi izgubila tudi prenekatero službo, prste pa naj bi imela vmes tudi pri tem, da je izgubila tako denar kot posesti. Vse z enim samim ciljem – popolni nadzor. Pri čemer naj bi šla celo tako daleč, da ji je ubila mačko.Najmanj bizarne trditve. Tako je menil tudi sodnik, saj je Thomsponovi zahtevek za prepoved približevanja zavrnil. Vseeno se po družabnih omrežjih najdejo takšni, ki so Kimberlyjinim besedam verjeli, tudi ker naj si običajen človek brez pomoči višjih sil ne bi mogel nakopičiti tolikšnega bogastva in vpliva kot Beyonce. »Ni nemogoče, da je čarovnica,« je čivknil eden, drugi pa pridal, da je tako ali tako precej znana skrivnost, da »nadzira ljudi in si počasi pokorava ves svet«.