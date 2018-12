Bajna palača, povprečna plača

Britanski dvor spet zaposluje. Tokrat iščejo čistilko oziroma čistilca, ki bo zaposlen v Buckinghamski palači ali na posestvu Windsor, potoval pa bo tudi v druge kraljeve rezidence, če bi ga tam morda potrebovali. Plača ni bajna, so pa precej mamljive druge ugodnosti. Izbrana kandidatka ali kandidat bo denimo brezplačno bival v palači, kamor bo nameščen, poskrbljeno bo tudi za plačilo pokojninskih prispevkov, v ponudbo pa je vključenih še 33 dni dopusta na leto. Delati bo moral pet dni na teden, a obstaja možnost, da se bo delo zavleklo tudi v konec tedna. Izkušenj kandidati ne potrebujejo, morajo pa imeti oko za detajle, biti odlično organizirani ter imeti dobre vodstvene sposobnosti. »Predhodne izkušnje z deli v gospodinjstvu in sprejemanjem gostov ter gostoljubnostjo niso pogoj, so pa zaželene. Bolj kot izkušnje nas zanima proaktiven pristop do dela, samoiniciativnost in želja po učenju,« so med drugim zapisali v zaposlitveni oglas in dodali, da bo izbrani kandidat imel možnost dodatnega usposabljanja in izobraževanja. Prav tako bo sodeloval pri pripravi kraljevih dogodkov, pri čemer bo lahko spoznal mnogo zanimivih in slavnih ljudi. »Skrbeli boste za goste in za to, da bo na dogodkih v hiši vse gladko potekalo,« še dodajajo. Koliko natanko bo uspešni kandidat zaslužil, v oglasu ni zapisano, ko so podobno delovno mesto oglaševali v začetku leta, pa so za službo ponujali 1700 evrov na mesec.