Ariana Grande obupana, krivijo jo za smrt bivšega fanta

REUTERS Pete in Ariana. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

V petek popoldne so v San Fernando Valleyju zunaj Los Angelesa našli truplo 26-letnega raperja. Nekdanji partner superzvezdnice, s katero se je po dveh letih razšel maja letos, naj bi zaužil prevelik odmerek drog in doživel srčni zastoj., med oboževalci znan kot Mac Miller, je tragično preminil. Za družino je bil svetla luč na tem svetu, prav tako za prijatelje in oboževalce. Hvala za vse vaše molitve, a, prosimo, spoštujte našo zasebnost,« je v izjavi za javnost sporočila njegova družina. Miller naj bi prepovedane substance uporabljal že več kot deset let, kokain in opiate naj bi prvič preizkusil pri 15 letih.Kaj ga je gnalo, da je vzel prevelik odmerek, ni znano, so pa njegovi oboževalci prepričani, da sta za to posredno kriva tudi Ariana Grande in njen novi partner, s katerim se je Ariana zaročila le nekaj tednov po tem, ko sta se z Millerjem razšla. Na Ariano so se spravili celo na njenih družbenih profilih, kjer so jo obtožili, da je ona kriva za vse. Pete in Ariana sta zato blokirala komentiranje.Njun razhod naj bi raperja močno prizadel, veljalo naj bi celo, da se v pogovoru z njim Ariane in Peta ne sme omenjati, ker je bil na to temo preveč občutljiv. Čeprav Ariana še ni podala nobene uradne izjave, naj bi bila zaradi tragedije povsem na dnu.