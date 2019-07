Angelina ponovno zaljubljena v oddanega? Zaradi tega zelo napeto ...

Hollywoodska igralka Angelina Jolie vse od ločitve od Brada Pitta javnosti ni predstavila nobenega novega moškega. Nekajkrat se je govorilo, da naj bi se zaljubila v tega ali onega javnosti neznanega moškega in tako je tudi tokrat.



Oskarjevka naj bi se ogrela za telesnega stražarja, ki pa ni samski. V preteklosti Angeline to ni ustavilo, saj sta se tudi z Bradom zaljubila med snemanjem filma, ko je bil on še poročen z Jennifer Aniston. Med snemanjem najnovejšega filma oskarjevke z naslovom Those Who Wish Me Dead naj bi se Angelina zelo zbližala s svojim telesnim stražarjem. V njegovi bližini naj bi se obnašala kot zaljubljena najstnica, kar pa naj bi šlo v nos njegovemu dekletu. Da bi preverila, kaj se dogaja med njenim fantom in igralko, naj bi prišla na snemanje, kjer pa je nenehno spogledovanje in smeh med Angelino in telesnim stražarjem razumela kot potrditev govoric. Po poročanju ameriških rumenih medijev je na snemanju postalo zelo napeto in neprijetno zaradi domnevnega ljubezenskega trikotnika. Angelina naj bi se celo zaprla v svojo prikolico in več ur jokala.



Spet drugi mediji pa pišejo, da je zgodba o zaljubljeni Angelini povsem izmišljena ter da se igralka osredotoča samo na svojo kariero in šest otrok.