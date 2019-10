Angelina bo znova Zlohotnica

Navdušujoča zasedba Vladarice zla FOTO: Reuters

Tudi delo, ne le čas, celi vse rane, kar nedvomno potrjuje, ki se je med burnim razhodom zin mučno bitko za skrbništvo zakopala v nove filmske projekte. Sprostitev so zanjo Disneyjeve uspešnice, zato je brez omahovanja privolila v to, da se vnovič prelevi v Zlohotnico, tokrat v nadaljevanju filma iz leta 2014, Vladarica zla.Oskarjevka bo znova v glavni vlogi,pa bo spet princesa Aurora. Utečenemu paru se bo tokrat pridružilo še eno veliko hollywoodsko ime,, ki se bo prelevila v nov lik v zgodbi, kraljico Ingrith. V filmu, ki bo premiero doživel oktobra, nastopajo šein, producenti pa si znova manejo roke, ne nazadnje je prvi film prinesel kar 700 milijonov prihodka, glede na nestrpne oboževalce pa pričakujejo, da bo blagajna tokrat še polnejša.Zlohotnica (Maleficient) je zelo zamerljiva vila, ki uroči komaj rojeno kraljično Trnuljčico, lepotico, ki jo lahko iz stoletnega sna prebudi samo poljub pogumnega kraljeviča. Disney se v filmu osredotoči na hudobnico in raziskuje, zakaj se je njeno nekoč prijazno srce spremenilo v kamen in zakaj jo nenehno žene goreča želja po maščevanju.Aurora je med odraščanjem razpeta med ljubeznijo do gozdnega kraljestva in pripadnostjo človeškemu kraljestvu, ki bi mu morala nekoč morala vladati, Zlohotnica, ena najljubših pravljičnih junakinj Joliejeve, pa sčasoma spozna, da je princesa ključ do sprave med različnima svetovoma. Kako se bo v napeto in nedvomno pisano zgodbo vključila kraljica Ingrith, bo znano oktobra, trojica pa napoveduje pravi pravljični spektakel.Joliejeva se bo po promociji Vladarice zla lotila še štirih projektov, ki bodo luč sveta ugledali v prihodnjem letu. No, dolgčas ni niti njenemu bivšemu,bo leto 2019 sklenil s kar petimi filmi, najmanj dva sta dosegla zavidljiv uspeh, Ad Astra: Pot do zvezd in Bilo je nekoč ... v Hollywoodu.