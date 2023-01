Claire Danes (43) bo še v tretje mamica

»Otrok je najboljše, kar se nama je zgodilo,« je prepričana Claire Danes, ki pa kljub popolni zaljubljenosti v svoja sinova, desetletnega Cyrusa in štiri leta starega Rowana, priznava, da je starševstvo tudi ena najzahtevnejših nalog. »V celoti si odgovoren za drugo človeško bitje. V celoti in ves čas, ni gumba za pavzo.« A če sta bila z možem Hugom Dancyjem doslej odgovorna za dva, bo že kmalu od zvezdniškega parčka povsem odvisno še tretje bitjece. Pod igralkinim srcem namreč spet raste sad njene ljubezni z možem, ki ju je povezala pred 17 leti.

43 je stara igralka, ki bo znova mamica.

Kdaj bodo postali družina petih, ni znano, kot Claire tudi ni razkrila, ali bosta Cyrus in Rowan dobila bratca ali sestrico. A slednjega razkritja tudi ni bilo pričakovati, saj sta pri prejšnjih nosečnostih enako skrivala spol otroka pred radovedno javnostjo. »Pomembno je nekaj malega zadržati zase,« je prepričana zvezdnica, ki pa vendar vsakokrat poizve pri zdravniku, ali bo dobila dečka ali deklico. »Nimam potrpljenja, da bi na to čakala devet mesecev.«

Igralka lahko spet je za dva. FOTO: Osebni Arhiv

Pri prvi nosečnosti je delala skoraj do zadnjega, med pričakovanjem Rowana pa si je privoščila čas le zase in uživala v vsakem dnevu posebej. »To je neverjetno razkošje. Naposled imam možnost, da se le zleknem in ne delam ničesar,« zaradi česar zna podobno tudi med tretjo nosečnostjo pri igralskih projektih pritisniti na pavzo. In malce predaha bi si tudi zaslužila, ne nazadnje ji je najbolj nedavna vloga v mini seriji Fleishman Is in Trouble prinesla nominacijo za zlati globus. Prestižno nagrado pa bi si vsaj polovično zaslužil tudi njen mož, saj je moral med meseci snemanja prenašati pričkanje z ženo, ki ga nikakor ni izzval. Bilo je namreč le plod zvezdničinega vživljanja v vlogo ločenke Rachel. »Na snemanju sem se kot Rachel morala kregati tudi po dvanajst ur na dan, več dni zapored, tega pa nisem mogla preprosto izklopiti, ko sem prišla domov. Iz nič sem začenjala prepire s Hughom, ki si tega nikakor in z ničimer ni zaslužil,« priznava igralka, ki svoje delo vselej, čeprav nehote, prinaša domov.

Filmskega alter ega ne izklopi v celoti, ko se kamere ugasnejo.

Podobno je bilo namreč med snemanjem serije Domovina, ki je bila začinjena s precej prostaškim jezikom. »To je pronicalo tudi v mojo zasebnost. Klela sem kot mornar. Bila sem že tako prostaška, da me Hugh ni mogel več poslušati in me je karal kot majhnega otroka.«