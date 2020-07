Christina Ricci ima zaščito pred možem

PRESS RELEASE Christina je že kot deklica očarala svet. FOTO: Press Release

osebni arhiv Zaradi najljubših moških je postala boljša oseba. FOTO: Osebni Arhiv

Počilo po sedmih letih

Zaradi poroke in otroka sem odrasla in postala boljša oseba. James in Freddie sta spremenila mene in moje življenje.

Od 10. leta že stoji in živi pred filmskimi kamerami. A čeprav je nadod njenih filmskih začetkov bdela izjemna, nadvse prizemljena agentka, ki se ji zvezdnica zahvaljuje, da kot otroška zvezdica zaradi slave ni izgubila tal pod nogami, je šele s poroko spoznala, da ji do odraslosti manjka še kar precej.»Do tedaj nisem vedela, koliko odraščanja je še pred mano in da lahko postanem še precej boljša oseba. Kot deklico so me namreč slavili in morda sem se podzavestno zaradi tega oklepala neke otroškosti in nezrelosti. Toda, roko na srce, biti pri več kot 30 letih še vedno povsem nezrel in otročji, ni več tako dobro in izjemno,« je dejala igralka, ki je nato pri 33 letih zakorakala pred oltar in že v prvem letu zakona postala mati. Ter se korenito spremenila.»Zaradi poroke in otroka sem postala boljši človek.« A medtem ko bo mamica danes petletnemuostala za vedno, očitno ne bo prav dolgo več tudi žena. Zaradi prijave domačega nasilja je namreč zdaj po hitrem postopku dobila zaščito pred možem, menda pa si je tudi že našla ločitvenega odvetnika in začela prve korake za konec zakona.Kaj se dogaja za zaprtimi vrati družine, zunanji svet ne ve. A očitno pri Christini kljub siceršnjim objavam na instagramu, ki so slikale družinsko idilo, vse ni bilo rožnato.»V poznih večernih urah 25. junija se je policija odzvala na klic na pomoč zaradi družinskega nasilja,« se bere v policijskem zapisniku. A medtem ko so varuhi reda v modrem po nočnem obisku Christine in Jamesa spisali dolgo poročilo, podrobnosti, kaj se je dogajalo, še niso znane. Ve se zgolj, da ni prišlo do aretacije in da je zvezdnica nemudoma zaprosila za zaščito pred možem. To ji je sodnik že odobril. V skladu z njegovim odlokom pa odtujena zakonca do nadaljnjega ne smeta imeti stikov. Ljubka igralka in Heerdegen, sicer tehnik za kamero, sta se zaljubila leta 2011 pri snemanju serije Pan Am, omreženi James pa je slabi dve leti pozneje padel na koleno ter ljubljeno še tistega leta popeljal pred oltar. Mladoporočenca sta nato v prvem zakonskem letu novi dom napolnila z otroškim jokom, rojstvo malega Freddieja pa je bilo za Christino izpolnitev vseh njenih sanj. Zdaj je namreč imela vse.Kariero, ljubljenega moža in ljubkega otročička. »Zakon mi je odprl oči. Tedaj sem spoznala, kakšne napake sem prej delala. Otrok pa me je prisilil, da sem odrasla. Zaradi Jamesa in Freddieja sem skoraj čez noč postala druga ženska. Spremenila sta mene in moje življenje. Na bolje,« je z žarom razlagala drobna lepotička, ki pa je zdaj začela spoznavati tudi manj lepo plat zakona. Po sedmih letih idile so med njima očitno zazevale tolikšne razpoke, da Riccijeva vidi rešitev in izhod le še v ločitvi.