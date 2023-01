Chrissy Teigen prehitela paparace

Ameriška manekenka in televizijska osebnost Chrissy Teigen in njen mož, glasbenik John Legend, sta objavila prvo fotografijo svoje dojenčice in s tem zafrknila paparace, ki prežijo nanju. Chrissy je prejšnji teden na instagramu, kjer ima več kot 40 milijonov sledilcev, objavila fotografijo šestletne hčerke Lune in štiriletnega sina Milesa, ki pestujeta drobceno Esti Maxine.

40 milijonov sledilcev ima manekenka na instagramu.

Mala Esti Maxine v naročju starejše sestrice Lune in bratca Milesa FOTO: Instagram

»Naša hiša je živahna in naša družina ne bi mogla biti srečnejša,« je zapisala Chrissy. »Očka toči solze sreče, ko vidi Lunino in Milesovo ljubezen, jaz pa ugotavljam, da kljub carskemu rezu potrebujem plenice! Blaženi smo. Hvala vsem za vašo ljubezen in lepe želje – prav vse čutimo!« je v svojem slogu pokomentirala Chrissy. Isto fotografijo je na svojem instagramovskem profilu objavil tudi John Legend, pri čemer je izrazil občudovanje Chrissyjine »moči in odpornosti«. Chrissy je leta 2020 že pričakovala otroka, a ga je izgubila v dvajsetem tednu nosečnosti.

Esti Maxine Stephens (Stephens je pravi priimek Johna Legenda) se je rodila 13. januarja; Chrissy je nosečnost javno oznanila avgusta lani. Decembra se je nekdanja manekenka in kraljica instagrama, kot ji pravijo zaradi številnih zabavnih objav in pripomb, pošalila iz komentarjev, v katerih so njeni sledilci duhovičili, da imajo občutek, da njena nosečnost traja dlje, kot bi morala. »OMG, počutim se, kot da je noseča že celo večnost,« je Chrissy citirala besede svojih sledilcev in pribila: »Kako pa mislite, da se jaz počutim, hvala lepa.«