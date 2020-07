Charliejeva gospodinja Berta v primežu bolezni

2 nominaciji za emmyja si je prislužila Conchata Ferrell z vlogo odrezave in duhovite gospodinje Berte v humoristični seriji Dva moža in pol.

Še nekaj časa bo minilo, preden bo popolnoma okrevala.

THE PHOTO ACCESS/COVER IMAGES Conchata Ferrell je v bolnišnici od maja, mož je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa ne more obiskati. FOTO: Eugene Powers/Cover Images

Conchata Ferrell, 77-letna ameriška igralka, ki jo večina še najbolj pozna po vlogi Berte, legendarne gospodinjeiz serije Dva moža in pol (za katero si je prislužila dve nominaciji za emmyja), je nedavno utrpela srčni infarkt, njeno okrevanje pa bo dolgo, poročajo ameriški mediji.Zanje je igralkin možpovedal, da so Conchato hospitalizirali maja, infarkt, 10-minutni srčni zastoj, pa je utrpela med zdravljenjem na oddelku za intenzivno nego, kjer je preživela dolge štiri tedne. Rešili so jo, a se je njeno stanje potem še dodatno zapletlo, saj je v bolnišnici staknila še okužbo. Zaradi zapletov so jo nedavno premestili v ustanovo za dolgotrajno zdravljenje. »Trenutno je na respiratorju in tudi dializi. Njeno zdravstveno stanje je sicer stabilno, a je ves čas le napol pri zavesti in ni sposobna komunikacije. Pogosto se po telefonu pogovarjam z medicinskimi sestrami, ki skrbijo zanjo, obiskati pa je ne morem zaradi strogih ukrepov, ki so jih sprejele bolnišnice, da bi zajezile širjenje koronavirusa,« je povedal igralkin mož Arnie in pristavil, da omenjena okužba ni covid-19. »Še kar nekaj časa bo minilo, da si bo opomogla. Nevrološko je. Nič ne moremo narediti, da bi pospešili okrevanje, vsi upamo na najboljše,« je še pristavil Arnie, ki je z igralko poročen od leta 1986, imata 38-letno hčerPriljubljena igralka je bila v bolnišnici tudi lanskega decembra, in sicer zaradi okužbe ledvic, ki se je razširila, zaradi česar se ji je okužila tudi kri. Ferrellova je takrat nekaj tednov ležala na oddelku za intenzivno nego, od letošnjega januarja pa je okrevala doma, v Charlestonu v Zahodni Virginiji, kjer je vsak dan opravljala tudi fizioterapijo. Tokratna bolezen, poročajo ameriški mediji, naj bi bila povezana z okužbo, s katero se je spopadala konec lanskega leta in po kateri je okrevala februarja. Ne le v priljubljeni seriji Dva moža in pol, Ferrellova je igrala v več filmih in televizijskih nadaljevankah, denimo v drami Erin Brockovich in seriji Izganjalka vampirjev.