Charlesa ne bo na odkritje kipa

Odraščala je s kraljevimi Princesa Diana se je rodila 1. julija 1961 kot Diana Frances Spencer. Njena družina je bila premožna in v Sandringhamu, kjer je odraščala, se je pogosto družila z britanskimi kraljevimi, ki imajo tam eno od rezidenc. Leta 1981 se je zaročila s princem Charlesom, njuno poroko si je prek televizijskih zaslonov ogledalo okrog 750 milijonov ljudi po vsem svetu. Zakon je trajal 15 let, eno leto po ločitvi je princesa umrla v tragični prometni nesreči v Parizu.

V četrtek, ko bi pokojna princesapraznovala 60. rojstni dan, bosta njena sinova princainv delu parka ob Kensingtonski palači, ki je bil Diani najbolj pri srcu, odkrila njen kip. Harry je posebno za to priložnost že priletel iz Los Angelesa, medtem ko je njegova ženaostala doma z otrokoma. Čeprav sta brata sklenila, da na ta posebni dan pozabita na zamere, pa, ki dobro pozna britansko kraljevo družino in je o njenih članih napisal že več knjig, meni, da to še ne pomeni, da bosta princa končno zakrpala odnos.»Ne vem, kaj sploh lahko storita v trenutnih razmerah. Harry se mora najprej zbuditi in se zavesti, kaj se sploh dogaja. Dokler je pod tako močnim vplivom Meghan, se to najbrž ne bo zgodilo. Okoliščine so zelo neprijetne in mislim, da ta teden ne moremo pričakovati sprave, čeprav si jo vsi želimo, tako britanska javnost kot seveda kraljeva družina,« je dejal Vickers. Kraljica je medtem menda že obiskala Harryja, ki biva v hiši Frogmore s sestričnoin njeno družino, kratek čas po poroki pa sta tam živela z Meghan. Kaj sta se pogovarjala, ni znano, mnogi pa namigujejo, da bi lahko kraljica vnuku ponudila roko sprave v upanju, da bodo njenemu zgledu sledili tudi preostali.Medtem je princže sporočil, da ga na slovesnost ob odkritju Dianinega kipa ne bo. Uradni razlog je njegov neodložljivi obisk na Škotskem, a poznavalci so prepričani, da bi bilo vse skupaj zanj preveč boleče. Charlesov prijatelj, ki je želel ostati neimenovan, se s tem strinja: »Vse skupaj je zanj zelo težko. Na slovesnosti bi brez dvoma na površje priplavali mnogi spomini, veseli in žalostni, tudi obžalovanje. Bolje se mu zdi, da vse skupaj prepusti sinovoma.« Še pred uradnim odkritjem kipa, ki je trenutno pokrit z veliko škatlo, pa si ga bodo gledali Williamovi otroci.Že jutri bosta Cambridgeeva vse tri odpeljala v park, kjer bodo lahko v miru poslušali zgodbe o babici, ki je niso nikoli spoznali, a so o njej slišali ogromno zgodb. Tudi Harry bo menda pred slovesnostjo sam preživel nekaj trenutkov ob občudovanju skulpture ter obujanju spominov na mamo, ki jo je tako zelo občudoval, po njej sta z Meghan poimenovala tudi svojo hčer.