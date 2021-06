Charles zavezal mošnjiček, prestolonasledniki v zrak

Odločil se je že zdavnaj

Pri Winfreyjevi kraljevim nista prizanašala s kritikami. FOTO: Harpo Productions/Reuters

Prvi sin kraljice Elizabete II. se želi prikupiti podanikom.

Se bodo zbrali ob Diani?

Zaradi načrtovanih ukrepov od jeze piha tudi princ Andrew. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

1. julija naj bi se poklonili novemu spomeniku Diani.

William naj bi mlajšemu bratu svetoval, naj počaka s poroko. FOTO: Toby Melville/Reuters

V britanski kraljevi kuhinji je znova vroče, razkol med zakoncemain dvorom je najverjetneje še poglobil kar sam princ. Kot poročajo britanski mediji, naj bi to storil nehote in v dobri veri, da bo zmanjšal stroške monarhije in tako ohranil zaupanje davkoplačevalcev, a princin vojvodinjasta mu odločitev na smrt zamerila.V sklopu varčevalnih ukrepov naj bi namreč bodoči kralj spremenil protokol podeljevanja nazivov in s tem pravice do varovanja, visoke žepnine in nekaterih drugih ugodnosti ter seveda prinčevskega naziva, kar bi neposredno prizadelo(in po novem tudi). Deček bi ostal sedmi v vrsti za prestol (mesto mu tudi zdaj, po selitvi v ZDA, še vedno pripada), a bi ga dedek tako opeharil za ves blišč kraljevega življenja, poročajo britanski mediji. Odločitev naj bi Charles sprejel že pred Archiejevim rojstvom, a naj bi jo sinu in snahi sporočil šele pred nekaj meseci, pred njunim odmevnim intervjujem z, v katerem sta dvoru naprtila odgovornost za slabo počutje v domnevno zelo hladni kraljevi družini, duševno stisko vojvodinje Susseške, rasistične opazke in neprijazno ter nečloveško osebje v celotni ustanovi in še marsikatero krivico.Charlesova odločitev naj bi tako le še prilila olja na ogenj, zaradi česar sta sklenila kraljici pogovorne oddaje povsem razgaliti svojo zasebnost in se ji izpovedati o bolečini, ki naj bi ju pregnala na drugo stran luže. Harry ni očetu prizanašal niti s kritikami na račun svojega odraščanja, med katerim naj bi bil princ odsoten, hladen in nedovzeten za občutja sinov.Kakor koli že, po sklepu valižanskega princa naj bi bili do najvišjih nazivov, finančne podpore in policijskega varovanja upravičeni le prestolonasledniki in njihovi najožji družinski člani; zaradi tega se je razhudil tudi princ, ki pa si – osramočen zaradi očitkov o spolnih zlorabah in prijateljevanja z obsojenim pedofilom – kraljevskih ugodnosti ne upa več zahtevati zase, ampak za hčerki, princesiin, ki zasedata deseto in enajsto mesto v vrsti za prestol. Charlesova odločitev bo tako pošteno prevetrila kraljevi proračun in razveselila davkoplačevalce oziroma nasprotnike monarhije, ki tej že dolgo očitajo razsipnost, bodoči kralj, ki je mnogo manj priljubljen od matere in svojega starejšega sina, pa bi si tako vsaj pri podanikih nabral dragocene točke.Dvor pa zadnje čase pretresa še ena knjiga, prenovljena izdaja Spopada med bratoma, ki razodeva novo ozadje sporov med kraljevo družino in zakoncema Sussex. Srž naj bi bilo Williamovo nezaupanje do Meghan, saj naj bi svoji ameriški svakinji od vsega začetka pripisoval prikrite namene in preračunljivost, podobno pa naj bi menila vojvodinja. Starejši brat naj bi mlajšemu odsvetoval takšno hitenje pred oltar, Harry pa je to razumel kot sovražnost in Williamova opozorila sprejel kot zaroto. Knjiga prav tako poudarja, da naj bi bila na dvoru Meghan tista, ki je osebje in preostale člane spravljala v stisko in nelagodje, ne pa obrnjeno, sebe pa je vedno znala predstaviti kakor žrtev, nasedel pa ji je tudi Harry. Razvedelo se je še, da naj bi si groficanadvse prizadevala pomagati Meghan pri prilagajanju na novo življenje, a naj bi jo muhasta Američanka trmasto zavračala.Kakor koli že, odnosi med Charlesovim mlajšim sinom in preostalo družino naj bi bili tako zelo majavi, da so mnogi že odpisali možnost skupnega poklona princesi: 1. julija naj bi namreč odkrili nov spomenik princese ljudskih src, Harry pa naj bi ob tej priložnosti obiskal domovino.