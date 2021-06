Charles snuje peklensko maščevanje Harryju?

​Nista zaupala Harryju

Charles naj bi bil zelo čustven in občutljiv, zato številne ne preseneča, da se je Harryju nehal oglašati na telefon, ko je je ta obelodanil, da z Meghan odhajata iz kraljeve družine. FOTO: Neil Hall, Reuters Pictures



​Archie nikoli ne bo princ?

, avtor nove knjige o britanski kraljevi družini, trdi, da sta se princaintako hudo sprla, da je drugi v vrsti za britanski prestol svojega mlajšega brata »vrgel ven«. Vzrok spora naj bi bila seveda Harryjeva ženaSinova princain pokojnesta imela »bojevit in hud« spor, ko je William izvedel, da naj bi Meghan ustrahovala osebje Kensingtonske palače. Nekdanja ameriška igralka, ki naj bi se predstavljala kot žrtev, naj bi bila v resnici tista, ki je ustrahovala osebje. Meghan naj bi bila čustveno kruta in munipulativna do osebja, nekateri naj bi se ob misli, da se bodo morali soočiti z njo, celo tresli.Več pomočnikov, ki so tedaj v Kensingtonski palači delali tako za Williama inter Harryja in Meghan naj bi zaradi nje dalo odpoved. Ko se je William glede tega jeseni 2018 soočil s Harryjem, se je ta postavil ženi odločno v bran. Po hudem prepiru, ko naj bi Harry v jezi prekinil telefonski pogovor z bratom, se je William odločil, da noče biti povezan z Meghan, in sprožil postopke za ločitev njunih gospodinjstev. Z drugimi besedami, Harryja in Meghan je vrgel ven.Sledila je selitev zakoncev, ki sta obtožbe zavrnila kot del kampanje, s katero naj bi želeli umazati njuno ime, iz Kensingtonske palače, nato pa še ločitev od kraljeve družine in selitev v ZDA.Za zdaj nič ne kaže, da se bosta brata kmalu pobotala. Čeprav naj bi se po pogrebu dedkaaprila letos brata dlje časa pogovarjala skupaj z očetom Charlesom, da bi razčistili nekatere zadeve, pa je zdaj iz palače slišati, da ni bilo tako. William in Charles naj bi se namreč bala, da bi Harry vsebino pogovora zaupal Meghan, ta pa bi jo prek svojih prijateljev spravila v javnost.Harry in Meghan sta v zadnjih mesecih kraljevi družini prizadejala kar nekaj udarcev, prizanašala nista niti kraljiciTa naj bi se odločila, da bo opustila svojo politiko, da javnosti ne pojasnjuje niti tistih družinskih dogodkov, ki jo v javnosti spravljajo v največjo zadrego. Udarec za svojega mlajšega sina pa naj bi pripravljal tudi Charles. Ta naj bi bil odločen, da Harryjev prvorojenecnikoli ne bo postal princ. Po sedanjih pravilih bi to postal, ko bi Charles sedel na prestol, a ima prestolonaslednik drugačne načrte, ki so jih nekateri britanski mediji označili za peklenske. Se Charles res želi maščevati Harryju, ker ga je ta, ne sicer s temi besedami, označil za slabega očeta? Njegov načrt, da Archie nikoli ne bo princ, je bolj verjetno posledica tega, da si želi Charles bolj vitke monarhije, kar podpira tudi William, ki naj bi po očetu sedel na prestol.