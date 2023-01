Charlene priznala, da je bilo težko, a se ne ločuje

Monaška princesa Charlene je za lokalni časnik prvič spregovorila o svojem zdravju, fizičnem in psihičnem, ter priznala, da je bilo zadnje leto zanjo izredno težko in da še ni povsem okrevala.

V Afriki naj bi ostala deset dni, a se ni mogla vrniti več mesecev. FOTOGRAFIJI: Instagram

»Moje zdravje je še vedno krhko in ne želim hiteti. Že pot do sem je bila dolga, težka in zelo boleča,« je dejala 44-letna žena monaškega princa Alberta ter kot že večkrat zanikala, da je njun zakon v težavah: »Zelo sem vesela, da sem spet doma. Od prvega dne, ko sem se vrnila, sem vso svojo energijo usmerila v otroka, moža in zdravje. To so moje prioritete.«

Charlene je prav tako zanikala, da si išče nov dom, v katerem bi zaživela brez Alberta, lani se je namreč govorilo, da naj bi želela ostati v rodni Republiki Južni Afriki, letos pa, da naj bi se z otrokoma preselila v Švico, v katero se je zaljubila med zdravljenjem zaradi izčrpanosti.

»Hočete govoriti o ločitvi in mojem novem domu v Švici? Žal mi je, da nekateri razširjajo takšne govorice o mojem življenju in zakonu. Kot vsi sva tudi midva človeka, imava čustva in slabosti, razlika je le v tem, da je moja družina javno izpostavljena in vsaka najmanjša slabost ali napaka je vsem na očeh,« je dejala Charlene, ki je Alberta opisala kot svojega zaščitnika.

Charlene je, kot smo že pisali, lani maja odšla v Afriko, da bi preverila delo svoje dobrodelne organizacije, ki skrbi za nosoroge. Tam naj bi ostala deset dni, a se je obisk razvlekel na deset mesecev, saj je vmes staknila okužbo sinusov, zaradi česar je morala pod nož, zdravniki pa so ji odsvetovali letenje, dokler se povsem ne pozdravi.

Mož in otroka so jo v Republiki Južni Afriki obiskali le dvakrat ali trikrat in močno jih je pogrešala, ko se je končno vrnila domov in jih stisnila v objem, pa je hitro ugotovila, da z njo le ni vse v redu, in po nekaj tednih je spet odšla, tokrat v švicarsko kliniko za zdravljenje odvisnosti in psihičnih težav.