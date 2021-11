Charlene je končno spet doma

Princesa Charlene je po več kot pol leta končno doma. V Francijo je močno shujšana princesa iz Republike Južne Afrike z zasebnim letalom priletela v ponedeljek, spremljal pa jo je živahen kuža pasme vižla, ki je bil več kot navdušen, da je ponovno na trdnih tleh in je 43-letnico, ki ga je imela na povodcu, ves čas vlekel sem in tja po pristajalni stezi. Charlene je prejšnji mesec sicer sporočila žalostno vest, da je poginila njena zvesta čivava Angel, in kot kaže, se je odločila, da jo nadomesti z nekoliko bolj zahtevno pasmo, vižle so namreč lovski psi, ki potrebujejo veliko gibanja na svežem zraku.

Princesa je v Afriki močno pogrešala otroka.

Charlene je bila presrečna, ko je na letališču v Nici v objem končno stisnila svoja otroka, ki bosta čez natanko en mesec praznovala sedmi rojstni dan. Družina je seveda pozirala fotografom in predvsem princ Albert je na posnetkih videti veliko bolj srečen kot na tistih, ki so jih posneli v Afriki med njegovim zadnjim obiskom bolne princese.

Nekaj posnetkov je princesa objavila tudi na družabnem omrežju in ob njih zapisala: »Danes je srečen dan. Hvala vsem, da ste mi pomagali, da sem ostala močna.« Preden je zapustila Afriko, kjer je živela, dokler se ni zaljubila v Alberta, je njena fundacija, zaradi katere je marca tja odšla, da bi si ogledala, kako poteka delo na področju reševanja nosorogov ter preprečevanja divjega lova, objavila krajši posnetek, v katerem se je Charlene med drugim zahvalila zdravstvenim delavcem v Republiki Južni Afriki.

Danes je srečen dan.

»Seveda je bilo zelo težko, a hkrati sem vesela, da sem se po dolgem času vrnila sem. Zdaj pa komaj čakam, da spet objamem otroka,« je dejala princesa. Ob poslušanju posnetka so mnogi sicer zastrigli z ušesi in se vprašali, zakaj ni omenila moža in ali morda govorice, da je njun zakon na trhlih temeljih, ki krožijo že več mesecev, morda vseeno držijo, čeprav jih oba ves čas odločno zanikata.