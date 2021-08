Čez deset let jo vidijo na predsedniškem stolčku

Prišla je daleč

Prvič je skočila v zakon en mesec po 30. rojstnem dnevu. FOTO: Instagram

Včeraj jepraznovala 40. rojstni dan. Za takšne okrogle jubileje so značilne bučne zabave, a Susseška sta menda praznovala bolj umirjeno. Sprva se je govorilo, da Meghan načrtuje velik dogodek, na katerega naj bi povabila 65 ljudi, za organizacijo pa naj bi najela enega najboljših organizatorjev zabav, ki je poskrbel tudi že za več dogodkov. A tik pred rojstnim dnevom so viri blizu Meghan informacijo zanikali, češ da ne bo velike zabave, saj slavljenka ne želi biti slab zgled prebivalcem Kalifornije in spodbujati velike dogodke ter druženje, saj se je v zadnjih dneh stanje zaradi covida-19 močno poslabšalo.Tako naj bi Meghan dočakala novo desetletje v družbi moža in otrok ter morda nekaj najbližjih prijateljev. Še vedno pa obstaja možnost, da je princpresenetil svojo ženo in jo odpeljal kam na lepše, to bo najverjetneje znano v prihodnjih dneh. Za njen 36. rojstni dan jo je denimo povabil v Bocvano, afriško državo, ki ima v njegovem srcu prav posebno mesto, a tam nista le poležavala in uživala, temveč sta pomagala dobrodelni organizaciji, ki želi ohraniti slone in jih zaščititi pred lovci na trofeje. Eno leto pozneje, ko je bila Meghan že uradno del kraljeve družine, sta morala ravno na njen rojstni dan na poroko enega od Harryjevih prijateljev, tako da s praznovanjem ni bilo nič, sta pa Susseška nadoknadila za njen 38. rojstni dan. Meghan je le nekaj mesecev prej rodila njunega prvega otroka, zato sta v takratnem domu, koči Frogmore, pripravila intimno večerjo za peščico najbližjih, nato pa odletela na Ibizo. Lani, ko sta že živela v 13 milijonov vredni vili v prestižnem delu Los Angelesa, pa so Meghanine morebitne načrte za zabavo prekrižali epidemija in z njo povezani ukrepi.So pa mediji včeraj izkoristili priložnost za analizo njenega zadnjega desetletja, predvsem tega, kako daleč je v tem obdobju prišla v življenju. Pred desetimi leti se je natanko en mesec po 30. rojstnem dnevu prvič poročila, a je zakon trajal le 23 mesecev. Tokrat ji gre bolje, saj so od poroke s princem Harryjem minila že dobra tri leta. V tem času je postala mama dvema otrokoma in si zagotovila ogromno večmilijonskih poslov za dokumentarne, igrane in animirane filme, podkaste, knjige … Iz najete hiše v Torontu se je preselila v razkošno kalifornijsko vilo in se iz drugorazredne igralke, ki jo je komaj kdo poznal, spremenila v vojvodinjo, o kateri govori ves svet. Zato jih ni malo, ki ambiciozno Meghan ob prihodnjem okroglem jubileju vidijo predsedovati Združenim državam Amerike.