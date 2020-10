Četrta Krona novembra, prihaja tudi šesta

Prihajata Thatcherjeva in Diana

REUTERS PICTURES Gillian Anderson prihaja kot Margaret Thatcher. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

1964.

se začenja dogajanje četrte sezone.

Oboževalci britanske drame Krona že nestrpno pričakujejo novo sezono, ki naj bi na male zaslone prišla novembra, čeprav se govori, da bi lahko novi koronavirus premiero nekoliko premaknil v prihodnost. Ustvarjalci tega uradno sicer niso potrdili, snemanje četrte sezone je bilo tudi že zaključeno pred pandemijo in novih deset epizod je zdaj v poprodukciji. Po izidu četrte sezone, ki bo spremljala življenje kraljeve družine med letoma 1964 in 1990, pa se že obetata dve novi, kar je še ena vznemirljiva novica.Čeprav je bilo sprva mišljeno, da se bo serija snemala šest sezon, si je Netflixov vsebinski vodjana začetku letošnjega leta premislil in dejal, da bo peta sezona tudi zadnja. »Ko smo začeli snovati zgodbe za peto sezono, je postalo jasno, da bi bilo najbolje po njej zaključiti, in hvaležen sem Netflixu, da me v tej odločitvi podpira,« je takrat dejal Sarandos, nato pa je ta mesec kot strela z jasnega udarila novica, da so si pri produkcijski hiši premislili in se vrnili k prvotnemu načrtu. »Jasno je postalo, da v desetih delih ne bomo mogli predstaviti te kompleksne zgodbe, kot smo si zamislili, in da bi bilo bolje, da dodamo šesto sezono,« je dejal scenaristin dodal, da to ne pomeni, da se bodo v seriji lotevali novejših dogodkov, temveč zgolj to, da bodo že predvideni bolj razdelani, predstavljenih bo tudi več podrobnosti. Peto sezono bodo začeli snemati junija prihodnje leto, šesto pa eno leto pozneje.V četrti sezoni bomo spremljali večino igralcev, ki so že nastopili v tretji. Kraljicobo znova upodobila, princa, princesoin. Prihajajo pa tudi novi liki. V obdobju, ki ga predstavlja prihajajoča sezona, je bila britanska premierka namreč, upodobila jo bo ameriška igralka, najbolj znana po vlogi agentkeDane Scullyiz kultne serije Dosjeji X, v Charlesovo življenje pa bo vstopila tudi princesa, v katero se bo prelevila. V peti in šesti sezoni se bodo nato zamenjali tudi glavni igralci. Kraljico Elizabeto bo igrala, njena sestra, princesa Margaret, pa bo. Kdo bo upodobil starejšega princa Filipa in preostale člane kraljeve družine, za zdaj še ni znano.