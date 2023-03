Čepico mu je pobral sam kralj

Kralj Karel III. je med zgodovinskim obiskom, prvim v tujini, odkar je postal vladar, navdušil Nemce. V Berlinu, kjer sta kralja in njegovo soprogo Camillo pred Brandenburškimi vrati sprejela nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in prva dama Elke Büdenbender, so ga pozdravile množice oboževalcev. Mnogi od njih so mu prinesli papirnato krono, kakršno je mogoče dobiti v restavracijah s hitro prehrano, a jih je Karel III. prijazno zavrnil, češ da jih ima dovolj.

Zbrane je nagovoril v odlični nemščini. FOTO: Ian Vogler/Reuters

Med tistimi, ki so se prebili v prvo vrsto, da bi mu stisnili roko, je bil tudi starejši Nemec, ki je v znak spoštovanja pred rokovanjem snel čepico, a mu je padla na tla pred varnostno ograjo. Kričeče rumeno pokrivalo je na tleh opazil Karl III., se na začudenje mnogih sklonil, ga pobral in izročil lastniku. Presenečeni Nemec je komaj verjel svojim očem, se kralju zahvalil in čepico tesno privil k sebi. Zagotovo bo doma zanjo našel častno mesto in še dolgo bo lahko prijateljem in znancem pripovedoval zgodbo o zelo bližnjem srečanju z britanskim vladarjem.

Mnogi so mu hoteli podariti papirnato krono, kakršno je mogoče dobiti v restavracijah s hitro prehrano.

A kraljevih presenečenj s tem ni bilo konec. Pozneje ga je v dvorcu Bellevue, rezidenci predsednika države, čakala pogostitev, na kateri je nagovoril zbrane veljake, in to kar v nemščini. Kralj se je v nagovoru zahvalil za prijeten sprejem ter dodal, da je Nemčijo doslej obiskal že več kot štiridesetkrat. »To seveda govori o tem, da so zame odnosi med Nemčijo in Veliko Britanijo izredno pomembni, a ne le to. Žal je to tudi znak, da sem na tem svetu že zelo dolgo,« se je pošalil britanski kralj.