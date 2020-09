Cenena krona vredna premoženje

Najprej prijatelja, potem tekmeca

250

tisoč evrov bo predvidoma iztržila krona.

Ta krona je kultna, v devetdesetih je krasila majice, naslovnice revij, pojasnjujejo pri dražbeni hiši Sotheby's, kjer bodo sredi septembra ponudili številne ikonične spominke in predmete iz sveta rapa in hiphopa.Med njimi je seveda že zdaj največ zanimanja za plastično krono, ceneno, a zaradi njenega lastnika neprecenljivo okrasje: marca 1997 jo je namreč v Los Angelesu nosil veliki, sloviti raper, in to tri dni pred svojo tragično smrtjo. Na kroni je zvezdnikov avtogram, nanjo pa se je podpisal tudi fotograf, ki je Biggieja kot zadnji ujel v objektiv in ovekovečil podobo raperskega kralja.Zaradi zgodbe, ki jo naglavno okrasje nosi, lahko krona iztrži tudi 250.000 evrov, si manejo roke strokovnjaki: raper iz New Yorka, ki je kraljeval na takratni glasbeni sceni vzhodne ameriške obale in uspešno kljuboval tekmecem na zahodni, je poslovno za nekaj dni obiskal mesto angelov in padel pod streli neznanca. Njegova smrt je šokirala ZDA in svet, pol leta prej je namreč enaka usoda doletela njegovega nekdanjega prijatelja, na raperski sceni pa pozneje velikega rivala, ki so ga krogle pokončale v Las Vegasu, zaradi srditih sporov med glasbenikoma pa je bil B. I. G. tudi eden od osumljencev.Burna zgodovina priteguje zbiratelje, zato veliko obetajo tudi ljubezenska pisma, ki jih je Tupac kot srednješolec namenil svojemu takratnemu dekletu. Kar 22 jih je spisal, na prodaj pa bo še več kot sto kosov nakita, oblačil in modnih dodatkov, povezanih s pisanim in divjim svetom rapa in hiphopa, žanrov, ki jima bo tako prvič posvečena celotna dražba v organizaciji ugledne avkcijske hiše.