Čeglaj spet kliče na dvoboj, tokrat grozi, da bo v ringu zdrobil srbskega vplivneža

Srbski vplivnež Baka Prase s pravim imenom Bogdan Ilić se je odločil zapustiti Srbijo, potem ko sta se v huda medsebojna obtoževanja po spletu zapletla z lastnikom televizije Pink TV Željkom Mitrovićem. »Bežim iz države, preden mastnolasi pošlje nad mene morilca.« Tako se glasi napis ob objavljeni fotografiji na njegovem instagramu, ki jo je posnel na mejnem prehodu.

Spor ima dolgo brado. Začel naj bi se tako, da je Prase med javljanjem v živo obtožil Mitrovića, da mu je dolžan denar, ker naj bi mu na enem od sestankov ukradel idejo o oddaji o vplivnežih. Mitrović mu je vrnil z obtožbami o njegovih povezavah s kriminalnimi združbami, krivimi več umorov, preprodaje orožja in drog ter ugrabitve in posilstva, ter razkritjem, da naj bi s spolno prenosljivo boleznijo okužil nekdanjo partnerico. Besedni dvoboj se je nadaljeval z očitki o smrti dekleta, ki jo je na prehodu za pešce povozil Mitrovićev sin, za to pa dobil zgolj hišni pripor. Po Mitrovićevem mnenju pa je Baka Prase odgovoren za smrt blogerke Kike.

To je povzetek prepira med Srboma, v katerega pa se je zdaj vključil še slovenski spletni vplivnež Gregor Čeglaj. Nekdanji sanjski moški Srba s psevdonimom Baka Prase namreč poziva na dvoboj v ring. »V imenu vseh ljudi z Balkana, ki te sovražijo ... Te bom ubil v ringu.«

Tako sporoča Čeglaj, videli pa bomo, ali se bo Baka Prase odzval.