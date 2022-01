Ceca zelo odkrito o Arkanu, tega o njunem odnosu zagotovo niste vedeli

Srbska pevka Svetlana Ražnatović Ceca ima dva otroka in obakrat je zanosila z zunajtelesno oploditvijo. Ceca, vdova srbskega paravojaškega vodje Željka Ražnatovića Arkana, mu je rodila sina Veljka in hčerko Anastasijo. »Želela sva otroke in stara sem bila 22 let, ko so odkrili, da imam težave z zanositvijo in tako sem odšla v bolnišnico na zunajtelesno oploditev,« je dejala za Telegraf.

»Moj pokojni soprog me je pri tem podpiral in bil z mano ves čas, čeprav je bilo jasno, da težava ni pri njem, saj je že imel sedem otrok.«

Januarja 2000 postala vdova, Arkan umrl v atentatu

Ceca se je spomnila tudi 15. januarja 2000, ko so Arkana ubili. »To je bil zame najhujši trenutek v življenju. Zelo sem se trudila, da bi te grozne spomine potisnila stran, a še danes jim imam pred očmi. On je vsakodnevno prisoten v mojem življenju in z otrokoma pogosto govorim o njem. To je človek, ki je zaznamoval moje življenje.«