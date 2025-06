Ceca obiskala Brežice in tam Arkanovo rojstno hišo, dogodek je bil zanjo čustven

Ekipa srbskega portala Kurir je obiskala mesto, kjer je odraščal Željko Ražnatović - Arkan, in v pogovoru s prebivalci, ki tam živijo že vrsto let, izvedela nekaj novih podrobnosti iz življenja pokojnega poveljnika Srbske prostovoljne garde.

Pokojni mož Svetlane Cece Ražnatović Željko Ražnatović - Arkan se je leta 1952 rodil v Brežicah v Sloveniji. Njegov oče Veljko Ražnatović je bil oficir jugoslovanskega vojaškega letalstva. Med drugo svetovno vojno je kot pilot sodeloval v narodnoosvobodilnem boju, v času Željkovega rojstva pa je bil službeno nastanjen v Sloveniji. Kasneje je bil premeščen v Zagreb, nato v Pančevo, družina pa se je nato za stalno preselila v Beograd, piše Kurir.

Ekipa Kurirja je obiskala Brežice, da bi izvedela več o Arkanovi družini in njegovem otroštvu v tem slovenskem mestu.

Arkanov oče je bil zelo strog, Željko pa navdušen nogometaš

Tam so spoznali domačina Žigo, ki je bil pripravljen z javnostjo deliti vse, kar ve o tem obdobju Arkanovega življenja.

»Željkov oče Veljko je bil v Brežicah zelo cenjen. Družina je tu živela nekaj let, dokler jih službene dolžnosti niso odpeljale drugam. Stanovali so v delu mesta, kjer so prebivale predvsem vojaške družine. Veljko je nekaj časa služboval kot oficir JLA na občini, nato pa na bližnjem vojaškem letališču, ki še vedno obstaja. O njem kroži veliko zgodb, vendar je večina ljudi, ki so ga dobro poznali, že pokojna ali so se zaradi službe odselili. Moj oče, ki je bil prav tako vojak, mi je govoril, da je bil Veljko zelo strog, a pravičen človek, ki so se ga podrejeni zelo bali,« pravi Žiga.

»Stavba, v kateri je odraščal Željko, je klasična socialistična zgradba iz poznih štiridesetih let. Fasada je danes prenovljena, a stavba je še vedno ena najstarejših iz tistega obdobja. Za stavbo stoji veliko dvorišče, kjer so se igrali otroci. Tam je Željko preživel svoje najzgodnejše otroštvo. Zelo je bil navdušen nad športom, še posebno nad nogometom, v katerem je bil že kot otrok zelo nadarjen. Ko so se odselili, se v Brežice niso več vračali, v njihovo stanovanje pa se je preselila nova družina,« piše Kurir.

Žiga je zaupal še zanimivo podrobnost, povezano s Cecinim obiskom Brežic, kjer je leta 2023 in tudi letos imela dva koncerta.

Ceca je pred koncertom obiskala Arkanov rojstni dom

»To verjetno ne veste, a ko je Ceca prvič prišla v Brežice na koncert, je prosila organizatorje, da ji pokažejo kraj, kjer se je rodil in odraščal njen pokojni mož. Stavbo so obiskali dan pred koncertom, dogodek pa je bil za Ceco zelo čustven, saj pred tem tam še nikoli ni bila. Od Arkana je sicer pogosto poslušala zgodbe o tem delu njegovega življenja. Ta obisk je bil zanjo zelo poseben in ji bo za vedno ostal v spominu,« je povedal sogovornik.

»Stalno sem ga dražila, da je Slovenec«

Ceca je po koncertu v Brežicah v pogovoru za medije povedala: »To je bila edina dvorana v Sloveniji, kjer še nisem pela. Zdaj sem napolnila tudi to v Brežicah. Tu se je rodil moj mož Željko. Njegov oče je bil polkovnik letalstva, ena sestra se je rodila v Zagrebu, druga v Beogradu, ena, mislim, v Kraljevu, on pa v Brežicah. Vedno sem ga dražila, da je Slovenec. Rekla sem mu, zakaj ne bi jaz zaprosila za slovenski potni list? Pa bi ga sploh dobila? (smeh) A seveda se svojemu srbskemu potnemu listu ne odpovedujem, to je bila le šala, ponosna sem na svoj srbski potni list.«

Tudi sam Arkan je v enem od intervjujev spregovoril o svoji družini. Povedal je, da je bila njegova mati Slavka zelo strpna, medtem ko je bil oče zelo strog in pri kaznovanju otrok pogosto brutalen. Kljub temu si je Željko v otroštvu želel postati pilot kot njegov oče. Ko je bil star 12 let, so se starši ločili, dve leti pozneje pa je začel svojo pot v svet drobnega kriminala. Drugo je zgodovina.