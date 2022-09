»Če je ona vztrajala 70 let, lahko jaz zdržim 12 ur,« je svojo odločnost, da se bo poklonil oboževani pokojni monarhinji v katedrali sv. Egidija v Edinburgu, preden so jo včeraj popoldne z letalom prepeljali v prestolnico, pojasnil eden od več tisoč gorečih podanikov. Nihče od teh ni ne omagal ne obupal, vsi, od najmlajših do najstarejših, so potrpežljivo čakali ure in ure v neskončno dolgi vrsti, da so se lahko sprehodili mimo krste, ob kateri so nekaj časa tradicionalno bedeli, vsak na eni strani, kraljičini štirje otroci, kralj Karel III., princesa Anne, princ Edward in princ Andrew.

V Londonu nepopisna gneča

»Nikoli ne bom pozabila občutkov, ki so me prevevali, ko sem se ji približevala,« je ob izhodu povedala Škotinja, ki je ponosna, da je postala del zgodovine in da je lahko svoji vladarici izkazala čast. Kljub neskončno dolgi vrsti žalujočih in nepopisni gneči je vse teklo kot po maslu, povedo mnogi; po strogem varnostnem pregledu, podobnem tistem na letališču, so lahko vstopili v katedralo in se začeli počasi pomikati proti krsti; tam je vsakdo lahko za hip obstal, nihče ni nikogar preganjal, povedo žalujoči, med katerimi se bodo mnogi odpravili tudi na poslednje slovo v prestolnico.

30 ur bodo čakali nekateri.

Tja je kraljica v spremstvu hčerke, princese Anne, odletela včeraj popoldne, nato pa se v procesiji, med katero sta jo spremljala prvorojenec, ki se je po bedenju v edinburški katedrali ponudil še v severnoirskem Belfastu in se nato vrnil v prestolnico, ter kraljica žena Camilla in seveda več tisoč podanikov ob poti, odpeljala do Buckinghamske palače. Tam je prenočila, danes pa naj bi jo okoli tretje ure popoldne prepeljali do Westminstrske dvorane, kjer se bo javnost znova lahko poslovila od nje, in sicer se bodo mimo krste lahko sprehodili vse do ponedeljka zjutraj, ko bo pogreb.

Nepregledna množica je čakala vso noč, da se je poslovila od ljube vladarice. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Mestne oblasti in kraljevi protokol pričakujejo še veliko več zanimanja in daljše vrste kakor v Edinburgu, po nekaterih pričakovanjih bi bila lahko čakalna doba za vstop v dvorano tudi 30 ur, zato pristojni pozivajo k strpnosti ter priporočajo zadostne zaloge hrane in pijače ter zdravil in topla oblačila. Opozarjajo na prometne zastoje in zamude javnega prometa ter poudarjajo, da so v dvorani in pred njo prepovedani glasno govorjenje in vzklikanje kakršnih koli sloganov, fotografiranje in snemanje ter oprema za taborjenje.