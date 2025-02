Če ga ne podpira britanski dvor, ga pa danski

Med britanskimi kraljevimi ne uživata ravno veliko podpore, a to še ne pomeni, da sta princ Harry in njegova sopotnica Meghan v visoki družbi osamljena.

Prihodnji konec tedna bo vojvoda Susseški namreč gostil tradicionalne športne igre za vojne veterane Invictus Games, pri tem pa ga bo podprl danski kraljevi par, princ Joachim in princesa Marie.

Prvič na igrah

Danska zakonca z otrokoma trenutno živita v Washingtonu, kamor je Joachima ponesla služba vojaškega atašeja. Harryja je spoznal že leta 2017 v Københavnu, ko je britanski princ obiskal tamkajšnji vojaški vadbeni center in se med drugim seznanil tudi z usodami poškodovanih danskih veteranov. Joachim je že takrat odkrito podprl Harryjeva prizadevanja, da nekdanjim vojakom omogoči športno udejstvovanje in s tem tudi lažje spoprijemanje z bolečimi izkušnjami z vojnih žarišč, a se samih iger še ni udeležil.

Invictus Games bodo znova v Kanadi. FOTO: AFP

2014. je Harry še užival odobravanje svoje družine.

Letos se bosta z ženo Marie tako prvič podala v kanadski Vancouver in Whistler (igre so v Kanadi že drugič, 2017. so jih uprizorili v Torontu, ko se jih je udeležila tudi takratna prva dama ZDA, naša Melania Trump) ter javno izkazala odobravanje sicer odmevnega dogodka, ki ga uprizarjajo vse od 2014. Harryja je takrat pri zamisli odločno podprl oče, zdajšnji kralj Karel III., ob strani sta mu navdušeno stala tudi brat in svakinja, valižanska princ in princesa, a vse od Megxita 2020, ko sta zakonca Sussex šokirala javnost s slovesom od dvora, britanski kraljevi ne kažejo več zanimanja za Invictus Games.

Veteranske igre je podprla tudi prva dama ZDA, Melania Trump. FOTO: Getty Images

Prikrajšani princ

Kot kaže, pa igre vendarle znova pritegujejo modro kri, zakonska para pa si poleg podpore vojaškim veteranom delita tudi podobne stiske. Tudi Joachim in Marie sta se namreč znaša v vlogah črnih ovc v družini, vse od leta 2002, ko je nekdanja kraljica Margareta II. prinčevim štirim otrokom (dva ima še iz prvega zakona z Alexandro Christino Manley iz Hongkonga) odvzela kraljeve nazive in uvedla druge spremembe v strukturi monarhije, ki so nekatere člane prikrajšale za pomembne ugodnosti. Tudi Joachima, petega v vrsti za prestol, za štirimi otroki Margaretinega prvorojenca Frederika.

Kot je pojasnil, ga je dvor o spremembah naslovov njegovih otrok obvestil šele nekaj dni prej, in okrcal neprijazno komunikacijo znotraj družine. Da so štirje otroci krivično izločeni, se strinjata tudi njegova zdajšnja in nekdanja žena, Joachimovi odnosi z družino v Københavnu pa so od takrat na majavih tleh.

Danski in britanski zakonski par se tako spopadata s podobnimi stiskami in negotovostmi, prihodnji teden pa bosta v ospredje postavila več kot 500 pogumnih tekmovalcev in 23 držav, ki se bodo preizkusili v različnih disciplinah. Invictus Games letos prvič vključujejo tudi zimski šport.